Singularity-Zertifikat für Innovationen gestartet

Ergänzend zum Singularity Fund (ISIN: LU2209331995), der überwiegend in innovative Large-Cap Unternehmen investiert, steht privaten und institutionellen Investoren mit dem Singularity Small & Mid Portfolio (ISIN: CH1114374833) nun auch ein strukturiertes Produkt für Innovationsführer aus der zweiten und dritten Reihe zur Verfügung.

Das aktiv gemanagte Tracker-Zertifikat wurde von The Singularity Group (TSG) gemeinsam mit der UBS aufgelegt. Die Schweizer Singularity Group ist unabhängiger Research-Spezialist, Investment-Boutique und Anlageberater mit Fokus auf angewandte Innovation im globalen Kontext.

Das Singularity-Zertifikat bietet Anlegern ein frühzeitiges Engagement in exponentielle Technologien und angewandte Innovation über alle Branchen und Länder hinweg. Auf Basis der Singularity-Strategie filtert TSG aus dem globalen Small- und Mid-Cap-Aktienuniversum (circa 1500 Werte) branchenübergreifend jene Titel, die nennenswerte Wertschöpfung durch exponentielle Innovation in zwölf definierten Singularity-Sektoren erzielen. Hierzu zählen: 3D-Druck, Künstliche Intelligenz, Big Data, Bioinformatik, Blockchain, Internet der Dinge, Advanced Materials, Neurowissenschaft, Erneuerbare Energie, Robotik, Raumfahrt und Virtuelle Realität. Der ESG-Filter schließt zudem Unternehmen aus kontroversen Geschäftsbereichen aus, sowie jene, die gegen globale Normen gemäß MSCI ESG Research verstoßen. Im Zertifikat werden dann die 100 aussichtsreichsten Titel mit einer Marktkapitalisierung von 1 bis 25 Mrd. USD abgebildet. Diese Unternehmen punkten im Vergleich zu typischen Small- und Mid-Cap-Portfolios mit einem starken Umsatzwachstum über fünf Jahre sowie einer hohen Profitabilität und stellen mitunter auch attraktive Übernahmeziele dar.

„Unsere Überzeugung hinter der Anlagestrategie ist, dass Innovation nicht nur in Technologieunternehmen stattfindet, sondern als Schlüssel zum Erfolg über alle Branchen und Wertschöpfungsketten hinweg eingesetzt wird. Viele Investoren unterschätzen angewandte Innovation als wesentliche Performancetreiber in Unternehmen, wodurch die Risiken gerade in einem Small- und Mid-Cap-Portfolio reduziert werden können“, sagt Gregory Hung, CIO bei der Singularity Group.

Die am stärksten gewichteten Singularity-Sektoren im Portfolio sind aktuell Big Data, Robotik und Künstliche Intelligenz. „Hier finden wir basierend auf unseren Fokusbereichen die meisten vielversprechenden Unternehmen“, erklärt Hung.

(The Singularity Group)