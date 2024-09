Singapur – Das Beste aus beiden Welten

Dies gilt für Unternehmen aus allen Sektoren und entwickelten sowie aufstrebenden Märkten. Neben Australien und Taiwan halten wir Singapur für einen der attraktivsten entwickelten Märkte in der Region. Singapur besticht mit einer einzigartigen Kombination aus Industrie- und Schwellenländer-Exposure: Es bietet nicht nur die Qualität und Corporate-Governance-Standards eines Industrielands, sondern dient auch als Tor zu den großen, wachsenden Schwellenländern im übrigen Südostasien.

Asiens Vorzeigewirtschaft?

Mit dem höchsten Pro-Kopf-BIP in der Region könnte Singapur den Titel der am weitesten entwickelten Volkswirtschaft Asiens für sich beanspruchen. Singapur hat ein stabiles politisches System und einen fortschrittlichen, gut funktionierenden Rechts- und Regulierungsrahmen, der transparent und unternehmerfreundlich ist. Singapur ist Standort einer Reihe gut geführter Unternehmen mit hohen Corporate-Governance-Standards, von denen viele bereit und in der Lage sind, attraktive Dividenden auszuschütten. Dabei ist der Stadtstaat nicht nur ein attraktiver Standort für Unternehmen, sondern zählt auch zu den weltweit beliebtesten Destinationen für Expats.

Auch in geopolitischer Hinsicht ist Singapur vorteilhaft positioniert, da es gute Beziehungen zu den meisten Ländern der Welt unterhält. Viele multinationale Unternehmen wollen von Asien aus tätig sein, und Singapur wird zunehmend zum bevorzugten Standort für globale Unternehmen. Hongkong hat bereits Marktanteile an Singapur verloren – ein Trend, der sich unseres Erachtens fortsetzen dürfte, auch aufgrund der anhaltenden Spannungen zwischen dem Westen (insbesondere den USA) und Festlandchina.

Tor zu Südostasien

Als Tor zu Südostasien bietet Singapur Zugang zu großen, wachsenden Schwellenländern wie Malaysia, Thailand, den Philippinen und Vietnam in Verbindung mit hohen Governance- und Regulierungsstandards. Indem wir in Singapur statt direkt in seinen Nachbarländern investieren, können wir einige der Risiken politischer Systeme meiden, die langfristige Anleger eher abschrecken – zum Beispiel eine häufig geringere Liquidität sowie Bewertungen, die im Vergleich zu den Renditen der jeweiligen zehnjährigen Staatsanleihen weniger attraktiv sind.

Vielfältige Chancen

Im Fokus der Jupiter Asian Equity Income Strategie steht die Top-down-Aktienselektion unter Berücksichtigung des makroökonomischen Umfelds. Mit diesem Ansatz identifizieren wir die Länder, in denen wir investieren möchten und in denen wir dann nach den besten „Quality Income“-Anlagechancen suchen – Unternehmen mit einer hohen Liquidität, starken Bilanzen, einer guten Unternehmensführung, soliden Eintrittsbarrieren und der Fähigkeit, Dividenden zu zahlen und ihre Ausschüttungen zu erhöhen.

Angesichts der attraktiven Anlagechancen in hochwertigen, dividendenstarken Unternehmen in diesem Markt sind wir in Singapur bereits seit einiger Zeit übergewichtet. Die vier Unternehmen mit Listing in Singapur, die wir halten, sind alle in sehr unterschiedlichen Branchen ohne Überschneidungen tätig, was eine Diversifikation ermöglicht.

Singapore Telecommunications („SingTel“): SingTel gehört zu den Top-10-Positionen der Strategie und die Aktie hat sich in diesem Jahr bislang gut entwickelt. Wir halten das Unternehmen für gut geführt und schätzen seine konsequente Ausrichtung auf Wertsteigerungen für Aktionäre durch sein Investitionsportfolio und seine Dividendenpolitik. Das Unternehmen ist nicht nur der dominierende Telekommunikationsanbieter in Singapur, sondern besitzt auch das zweitgrößte Netz in Australien (Optus) und hält hohe Beteiligungen an Bharti Airtel in Indien, Advanced Info in Thailand, Telkomsel in Indonesien und Globe auf den Philippinen.

DBS Group: DBS ist eine der größten Regionalbanken im asiatisch-pazifischen Raum und wurde wiederholt zur besten Bank in Asien gewählt. Das Unternehmen erzielt seine Einnahmen in der gesamten Region – von Indien über Greater China bis nach Südostasien. Es bietet eine großzügige Dividendenrendite und erscheint trotz seiner zuletzt starken Outperformance nicht teuer.

ST Engineering: ST Engineering ist der weltweit größte Anbieter im Bereich Flugzeugwartung und Instandhaltung (MRO). Das Unternehmen profitiert von einer Zunahme der Flugreisen in Asien, sowohl in die Region als auch aus ihr heraus. Gleichzeitig erhält die Verteidigungssparte des Unternehmens im aktuellen Umfeld mehr Aufträge von Regierungen, die ihre Verteidigungsausgaben erhöhen. Der Smart City-Geschäftsbereich des Unternehmens hat zuletzt unter anderem in Singapur Aufträge erhalten.

Genting Singapore: Genting Singapore ist einer von zwei Casino-Betreibern in Singapur. Mit seinem großen integrierten Resort, zu dem auch Themenparks wie die Universal Studios gehören, lockt das Unternehmen Touristen aus der gesamten Region nach Singapur. Wir begrüßen den siebenjährigen Neugestaltungsplan des Unternehmens und betrachten die hohe Nettoliquidität in der Bilanz als guten Puffer.

Das Beste aus beiden Welten

Singapur bietet eine einzigartige Kombination aus Industrieland-Qualität und -Governance sowie Zugang zu den wachstumsstarken Schwellenländern Südostasiens. Mit einem stabilen politischen Umfeld, einem transparenten Rechtssystem und einer starken Corporate Governance ist Singapur ein attraktiver Geschäftsstandort für asiatische und multinationale Unternehmen. Wir finden in Singapur eine ganze Reihe attraktiver, über verschiedene Sektoren gestreuter „Quality Income“-Anlagechancen, die uns ein diversifiziertes Engagement ermöglichen. Wir glauben, dass jedes dieser Unternehmen das Potenzial hat, sein Geschäft weiter auszubauen und attraktive und wachsende Ertragsströme zu liefern.

Hinweis: Die Beispiele für Positionen dienen nur zur Illustration und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen.