Seilern Investment Management: Neuer Executive Chairman

Peter Seilern wird zum 31. Dezember 2024 von seinen Positionen als Chairman und Chief Investment Officer (CIO) von Seilern Investment Management zurücktreten, nach einer herausragenden Karriere, die über 50 Jahre umspannt. Er wird dem von ihm vor über 35 Jahren gegründeten Unternehmen weiterhin in der Funktion als Berater des Vorstands erhalten bleiben.

Tassilo Seilern wird das Unternehmen als Executive Chairman leiten, eine Rolle die seine derzeitigen Aufgaben als CEO, mit denen des Chairman vereint. Tassilo bringt umfassende Erfahrung in seine neue Rolle ein, nachdem er 2010 in das Unternehmen eingetreten ist und seither Positionen wie Fondsmanager, Head of Research und CEO bekleidet hat.

Die Ernennung von Tassilo folgt auf eine umfangreiche strategische Planung, die darauf ausgerichtet war, einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten und gleichzeitig sicherzustellen, dass die starke Unternehmenskultur und der strenge Anlageprozess des Unternehmens unverändert bleiben.

„Peters Leidenschaft für das Quality Growth Investing war der Grundstein unseres Erfolgs, und ich möchte ihm meinen Dank für seine Führungsarbeit aussprechen, während das Unternehmen ein neues Kapitel aufschlägt. Peter und ich haben stets darauf geachtet, dass unser Investmentprozess klar, replizierbar und unabhängig von Einzelpersonen ist – und diese Übergabe bildet da keine Ausnahme. Als Executive Chairman wird mein Hauptfokus darauf liegen, die Prinzipien zu bewahren, auf denen unser Erfolg basiert, damit wir weiterhin die reinsten Quality Growth-Fonds auf den Markt bringen können“, sagte Tassilo Seilern, Executive Chairman von Seilern Investment Management.



Peter Seilern gründete Seilern Investment Management im Jahr 1989 mit dem Ziel, sich kompromisslos an den unveränderlichen Prinzipien des Quality Growth-Investments zu orientieren, unabhängig von Marktumfeldern und kurzfristigen Trends. Diese Prinzipien haben die Anlagestrategie des Unternehmens seit seiner Gründung geprägt, und das Bekenntnis zu klaren, wiederholbaren Grundsätzen garantiert Kontinuität, während das Unternehmen in eine neue Führungsphase übergeht.

Peter Seilern sagte: „Nach reiflicher Überlegung und intensiver Vorbereitung habe ich entschieden, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, das Zepter an die nächste Generation zu übergeben, nachdem ich das Vergnügen hatte, über ein Jahrzehnt eng mit Tassilo zusammenzuarbeiten. Das Team ist so stark wie nie zuvor, die Philosophie ist klar und der Prozess vollständig etabliert. Wir alle sind uns einig darüber, wofür Seilern steht und wohin es sich entwickeln soll. Ich freue mich darauf, das Unternehmen unter der Führung von Tassilo weiter aufblühen zu sehen.“

Tassilo Seilern wird als Chairman ein Führungsteam leiten, zu dem auch Corentin Massin und Quentin Macfarlane gehören, die zum CIO bzw. Head of Research befördert wurden. Als CIO wird Herr Massin die Verantwortung dafür tragen, dass Seilerns Anlagestrategie konsequent angewendet und die Grundprinzipien eingehalten werden. Als Head of Research wird Herr Macfarlane für die Umsetzung der Ziele des Investment-Teams und das Management der Research-Analysten verantwortlich sein.

„Sowohl Corentin als auch Quentin verkörpern die Werte von Quality Growth Investing und zeigen unser Engagement für die Förderung von Talenten durch tiefes Eintauchen in unsere Philosophie. Corentin hat unseren Investmentprozess in mehr als einem Jahrzehnt bei Seilern vollständig verinnerlicht und war maßgeblich an unserem jüngsten Wachstum beteiligt. Quentin bringt eine Energie und Zielstrebigkeit mit, die unsere Research-Arbeit vorantreiben und unsere strengen Standards aufrechterhalten werden. Ich freue mich darauf, in ihren neuen Rollen mit ihnen zusammenzuarbeiten“, fügte Tassilo Seilern abschließend hinzu:.



Infos hier