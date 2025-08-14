Kategorie wählen

Investmentfonds

Scope vergibt Top-Rating an CT (LUX) Pan European Focus

Die uropäische Ratingagentur bewertet den CT (LUX) Pan European Focus mit der Ratingnote B. Die gute Bewertung stützt sich u.a. auf die langjährige Erfahrung der Fondsmanager, den strukturierten Anlageprozess und die systematische Steuerung von Risiken

Seit der Neuausrichtung im Dezember 2024 unter dem neuen Management-Team verfolgt der Fonds eine erweiterte Anlagestrategie: Aus dem bisherigen Fokus auf Dividendenwerte ist eine breit angelegte europäische Aktienstrategie hervorgegangen. Der Fonds investiert nun mindestens 75% seines Vermögens in Large-Cap-Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Europa und dem Vereinigten Königreich.

Der Fondsmanager Frederic Jeanmaire in Zusammenarbeit mit Paul Doyle und dem European Equity Team konzentriert sich dabei auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, Preissetzungsmacht und langfristig wachsenden Erträgen. Das Anlageuniversum wird sowohl quantitativ als auch qualitativ anhand makroökonomischer, sektoraler und thematischer Kriterien auf rund 100 überzeugende Titel eingegrenzt. Daraus entsteht ein fokussiertes Portfolio mit 30 bis 40 Positionen. Der Fonds verfolgt einen ESG-Ansatz gemäß Artikel 8 der SFDR.

Die Stärken des Fonds liegen unter anderem in der langjährigen Erfahrung des Fondsmanagement-Teams, das durch ein breit aufgestelltes European Equity Team unterstützt wird, einem strukturierten und wiederholbaren Anlageprozess sowie einer systematischen Risikoanalyse und -steuerung auf mehreren Ebenen. Hinzu kommt ein geringes Schlüsselpersonenrisiko durch Aufteilung der Verantwortung zwischen Lead- und Deputy-Portfoliomanager. Aufgrund des fokussierten Investmentansatzes weist der Fonds im Vergleich zur Peergroup demgegenüber eine höhere Volatilität au.

Den vollständigen Rating-Bericht können Sie hier herunterladen.

 

 

print

Tags: ,

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein Geld 03 | 2025

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld