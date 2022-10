Schroders und BlueOrchard bauen Impact Investing-Kapazitäten in Deutschland weiter aus

Klawitter wird sich auf die Entwicklung des Marktes für Produkte von BlueOrchard (eine Gesellschaft der Schroders Gruppe) konzentrieren.

Klawitter berichtet an Achim Küssner, Leiter der Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch und wird eng mit Daniel Perroud, BlueOrchards Global Head of Business Development, zusammenarbeiten, um die BlueOrchard Impact Investment Strategie in Deutschland weiterzuentwickeln.

Die deutsche Niederlassung von Schroders zusammen mit BlueOrchard Finance AG („BlueOrchard“) geben die Verpflichtung von Steffen Klawitter zum 1. Oktober 2022 bekannt. Dieser übernimmt die Rolle des Business Development Director und wird sich primär mit der Entwicklung des Marktes für BlueOrchard Produkte in Deutschland befassen.

Er berichtet an Achim Küssner (Leiter der deutschen Niederlassung von Schroders) in Frankfurt und arbeitet in enger Kooperation mit Daniel Perroud (Global Head of Business Development von BlueOrchard) in Zürich.

Klawitter kommt von einem der weltgrößten Impact Asset Manager, Finance in Motion, wo er seit 2015 Leiter des Bereichs Investor Relations war. Er verantwortete unter anderem das Relationship Management mit potenziellen und bestehenden Investoren des Privatsektors. Davor war Klawitter in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Bank tätig, wo er 1993 auch seine Karriere begann. Zuletzt hatte er dort die Leitung des Kompetenz-Zentrums für kirchliche Investoren inne und war zudem seit 2005 als Experte für „Sustainable and Impact Investing“ im Wealth Management tätig. Nachhaltigkeit hat auch über seinen Beruf hinaus einen hohen Stellenwert für Klawitter. So ist er Beirat der Frankfurter Bürger AG, welche die Weiterentwicklung einer sozialen und umweltverträglichen Bio-Branche in der Rhein-Main-Region zum Ziel hat. Klawitter hält einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim und ist Certified Wealth Advisor (EBS).

Achim Küssner, Leiter der Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch:

„Wir konnten mit Steffen Klawitter einen Mitarbeiter gewinnen, der auf eine langjährige Erfahrung in der Finanzbranche zurückblicken kann und eine große Kompetenz in der Beratung von institutionellen Kunden mitbringt. Besonders sein Engagement für Letzteres zeigt sich nicht nur in seinen vorherigen Berufsstationen, sondern auch darüber hinaus in Form seines freiwilligen Engagements. Wir sind überzeugt davon, dass Herr Klawitter mit seiner vielfältigen Expertise eine große Bereicherung für die Schroders Gruppe, und insbesondere für BlueOrchard, sein wird und heißen ihn herzlich willkommen.“

Daniel Perroud, Global Head of Business Development, BlueOrchard:

„Mit dem stark wachsenden Interesse an Impact Investing stellt Deutschland einen sehr wichtigen Markt für BlueOrchards Investmentlösungen dar. Wir freuen uns, mit Steffen Klawitter einen ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet gewonnen zu haben. Mit seiner Erfahrung und seiner Expertise ist er die perfekte Besetzung für die Position. Gemeinsam werden wir den Markt in Deutschland für BlueOrchards erstklassige Investmentlösungen weiter ausbauen.“

Steffen Klawitter, Business Development Director bei Schroders:

„Ich freue mich sehr auf meine Rolle als Business Development Director in der Schroders-Familie Deutschland, insbesondere auf die Möglichkeit, BlueOrchard-Anlagelösungen auf den deutschen Markt zu bringen. Schroders hat sich dazu verpflichtet, ein vielfältiges Angebot an nachhaltigen Anlagelösungen anzubieten, und die Partnerschaft mit BlueOrchard hat diese Bemühungen erheblich erweitert. Für Investoren wird es immer wichtiger, mit ihren Investitionen auch Wirkung zu erzielen und sowohl BlueOrchard als auch Schroders insgesamt bieten hierfür maßgeschneiderte Lösungen an. Ich kann es kaum erwarten, meinen Teil hierzu beizutragen.“

(Schroders)