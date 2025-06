Schroders Capital: Über 600 Mio. US-Dollar für Venture-Capital- und Growth-Fonds

An der jüngsten Finanzierungsrunde haben sich Investoren weltweit beteiligt, darunter Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Family Offices.

Die Strategie deckt den gesamten Investitionszyklus ab, von Primärinvestitionen in neue Venture-Capital- bzw. Risikokapitalfonds bis hin zu Direktinvestitionen, Co-Investitionen sowie Investitionen in den Sekundärmarkt, und ermöglicht ein Engagement in Portfoliounternehmen, die über verschiedene Investitionsphasen, Sektoren und Regionen hinweg diversifiziert sind.

Das Portfolio ist überwiegend in etablierte und schwer zugängliche Unternehmen investiert. Ein zentraler Sektorfokus ist dabei die technologische Innovation, insbesondere aufstrebende Unternehmen, die vom transformativen Potenzial und der Wertschöpfung der generativen KI profitieren dürften. Ein Beispiel hierfür ist Scale A], ein Marktführer für Datenannotation[3] und Modellbewertung für KI, der dazu beiträgt, die Entwicklung von KI-Anwendungen zu beschleunigen.

Der Bereich Cyber Security ist ein weiterer Schwerpunkt der Strategie. So steht etwa der Exit aus dem Unternehmen Wiz bevor, einem Marktführer im Bereich Cloud-Sicherheit, der – vorbehaltlich der Genehmigung der Behörden – von Google für 32 Mrd. US-Dollar übernommen werden soll.

Steven Yang, Head of Global Innovation bei Schroders Capital, kommentiert:

„Das starke Fundraising-Momentum und das erfolgreiche Closing des Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI Fund unterstreicht unseren Anspruch, unseren Investoren einen außergewöhnlichen Mehrwert und innovative Lösungen zu bieten.

Disruptive Innovationen schreiten in rasantem Tempo auf globaler Ebene voran und eröffnen Investoren interessante Opportunitäten. Vor diesem Hintergrund haben wir ein zunehmendes Interesse an Venture-Capital-Investitionen in Sektoren mit hohem Innovationspotenzial festgestellt, wobei Technologie, Künstliche Intelligenz und Biopharma im Mittelpunkt stehen.

Durch unser starkes Netzwerk und unser diversifiziertes Portfolio sind wir bestens aufgestellt, um das sich abzeichnende Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial dieser globalen Innovationsdynamik zu nutzen und unseren Investoren Zugang zu erstklassigen Investitionen in Innovationszentren rund um den Globus zu verschaffen.“

Seit 1997 ist das Global Innovation Team ein Pionier im Bereich Risikokapitalanlagen. Im Laufe der Jahre hat sich das Team zu einer globalen Investitionsplattform entwickelt, die alle wichtigen Regionen für Venture-Capital-Aktivitäten abdeckt und mehr als 6,5 Mrd. US-Dollar für Venture-Capital- und Growth-Investitionen bereitgestellt hat.

Alexander Prawitz,Country Head Germany, Austria, CEE & Mediterranean bei Schroders, ergänzt abschließend:

„Das erfolgreiche finale Closing des Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI Fund ist ein deutliches Zeichen für das wachsende Interesse von Investoren weltweit an zukunftsorientierten, innovationsgetriebenen Strategien. In einem Umfeld, in dem technologische Disruption Branchen in nie dagewesenem Tempo verändert, suchen unsere Kunden zunehmend nach globalen Anlagemöglichkeiten, die Widerstandsfähigkeit mit transformativen Potenzialen verbinden. Dieser Fonds steht exemplarisch für unsere Fähigkeit, Investoren in einem frühem Stadium Zugang zu Themen wie Künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit zu ermöglichen – und das über eine diversifizierte und professionell kuratierte Plattform.“

