Sauren startet Ruhestandsfonds

Die neu aufgelegte Anteilklasse 0,3 FM des Sauren Ruhestandsfonds schüttet 0,3% fix monatlich an die Anleger aus und ermöglicht so einen regelmäßigen Geldeingang aus der Investition. „Die dritte Lebensphase ist heute für viele ein Versprechen: Ein Versprechen auf einen aktiven Ruhestand mit vielen Freiheiten.“ erklärt Vertriebsvorstand Ansgar Schraud: „Wir freuen uns, mit dem Sauren Ruhestandsfonds eine passende Lösung für Anleger anbieten zu können. Der Fonds vereint eine bewährte Strategie in einer flexiblen Anlagelösung mit einem regelmäßigen Geldeingang für Anleger im Fall der monatlich ausschüttenden Anteilklasse. So können Anleger im Ruhestand mit mehr Freiheit rechnen.“

Weitere Informationen hier