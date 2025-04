Robus Short Maturity Fund zeigt Stabilität in schwachen Geldmarktphasen

„Die angekündigten US-Zölle befeuern die globalen Inflationsängste weiter“, erwartet Robus-Geschäftsführer und Portfoliomanager Benjamin Noisser. Vor dem Hintergrund eines schwächeren US-Dollars und anhaltender Stagflationssorgen habe die US-Notenbank Fed die Zinsen stabil gehalten, das Tempo der quantitativen Straffung jedoch verlangsamt, während die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt hat. In diesem zunehmend unsicheren Umfeld wechselten immer mehr professionelle Investoren in den Risk-Off-Modus. Der Goldpreis kletterte im März auf ein Rekordhoch von 3.12 USD/oz, während die verstärkte Nachfrage nach US-Staatsanleihen die Rendite für 10-jährige Papiere auf 4,21 Prozent drückte.

Der Robus Short Maturity Fund (ISIN LU2613835862 (Retail) / LU2613836084 (Class CI)) erzielte in den vergangenen zwölf Monaten eine Rendite von 6,79 Prozent[1] und rückt aufgrund der geringen Schwankungstoleranz zunehmend in den Fokus professioneller Investoren. In den ersten drei Monaten seit Jahresbeginn verzeichnet der Fonds zweistellige Mittelzuflüsse im Millionenbereich.Noisser hebt die besondere Widerstandsfähigkeit des Fonds hervor: „Seit der Auflage im Jahr 2023 konnten wir durchgehend monatliche Gewinne erzielen, aber gerade in schwachen Phasen des europäischen Short-Duration-Marktes zeigt sich die besondere Stärke des Robus Short Maturity Funds. Wir führen das auf unseren ereignisgesteuerten Ansatz zurück, bei dem idiosynkratische Kreditkatalysatoren die Performance auch unter schwierigen Bedingungen stabilisieren, während die Volatilität unter 1 Prozent bleibt.“