Richtige Geldanlage in Krisenzeiten

Krieg, Kostenexplosion und Inflation bedrohen aktuell die Wirtschaft – und genauso Konten, Depots und den Wohlstand von Privatanlegern und Sparern. Die Weltwirtschaft steuert aktuell in eine ihrer großen Krisen, wie bereits 2020, 2007 und 2000. Viele Anleger sind ratlos, wie sie ihr Vermögen absichern und durch die stürmischen Zeiten navigieren können.

Die ersten Auswirkungen der Krise spüren Menschen bereits jetzt bei Energiepreisen oder an der Kasse des Supermarkts. Das gesamte wirtschaftliche Ausmaß dürfte sich aber 2023 erst voll entfalten.

Zwei Schutzschilde haben sich in diesen Situationen gegen den Wertverfall von Vermögen bewährt: Erstens die strategische Verteilung von Vermögenswerten (Asset Allocation). Zweitens die professionelle Erfahrung bei der Auswahl verschiedener Investmenttypen. Beides vereint das Kelkheimer Fintech-Startup Follow MyMoney – in einer App und auf einer Plattform.

Follow MyMoney bietet auch Privatanlegern Möglichkeiten und Konditionen, die sonst nur Profi-Investoren zur Verfügung stehen. Auf der Plattform vereint ist der Handel mit Fonds, ETFs, Aktien, Derivaten, Kryptowährungen und sogar physisch hinterlegten Industrie- und Edelmetallen sowie Seltenen Erden und Diamanten. Follow MyMoney erlaubt einen professionellen Portfolio-Mix zu professionellen Konditionen – und das komplett auf einer Plattform.

Der besondere Mehrwert geht aber über die Profi-Konditionen hinaus: Bei Follow MyMoney können Anleger den Strategien von erfahrenen und erfolgreichen Profi-Tradern folgen und die Trades von diesen Investment- Millionären in das eigene Portfolio kopieren. Dafür bietet Follow MyMoney eine Auswahl an Tradern mit verschiedenen Ansätzen und Trading-Schwerpunkten: vom Aktien-Analysten bis zu Währungsexperten. Auch ein Krypto-Trader steht in den Startlöchern.

Alle diese Star-Trader haben gemeinsam, dass sie eine klare, langfristig bewährte Handelsstrategie anwenden und alle empfohlenen Trades auch mit eigenem Geld umsetzen. Kunden, die es noch einfacher und vollautomatisch haben wollen, können auch die Master-Trader-Strategie auswählen. Der Master-Trader erstellt aus den Trades der Star-Trader eine Art „Best-of“.

Alle Trading-Follow-Strategie bei Follow MyMoney streben eine jährliche Rendite von mindestens 10% an. Damit kann die Geldanlage hier auch bei den derzeitigen Inflationsraten einen Beitrag leisten, um den Wert von privatem Vermögen nicht nur abzusichern, sondern im besten Fall sogar zu vermehren.

FOLLOW MYMONEY