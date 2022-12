FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Eine in der Öffentlichkeit kaum bekannte Schlüsseltechnologie stellt das „neuromorphic Computing“ dar. Bisherige Chip- Generationen beruhen auf der „Von-Neumann- Struktur“. Dabei sind Speicher und Prozessor getrennt und Daten werden über einen sogenannten Bus ausgetauscht. Die unterschiedlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten von Prozessor und Speicher beeinträchtigen hier allerdings die Effizienz des Chips. Die neue Generation von Chips auf der Basis des „neuromorphic Computing“ wird daher zu deutlichen Energieersparnissen führen und zudem neue Anwendungen ermöglichen.

Bei der Aufzählung von Schlüsseltechnologien muss auch der Quantencomputer erwähnt werden. Wenn technische Probleme gemeistert sind und neue Algorithmen entwickelt werden (ebenfalls eine große Herausforderung), wird der Quantencomputer auf verschiedenen Gebieten enorme Fortschritte ermöglichen. Wenn das „neuromorphic Computing“ mit dem Quantencomputer verbunden wird, eröffnen sich für viele Bereiche des menschlichen Lebens ungeahnte Chancen.

WER JETZT EINSTEIGT, KANN WENIG FALSCH MACHEN

Es gibt trotz aller wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten Grund für Optimismus. Im technologiefokussierten Aktienfonds „DigiTrends“ (WKN: A2PWS7) sowie im vermögensverwaltenden Mischfonds „DUI Wertefinder“ (WKN: A0NEBA) werden die niedrigen Kurse am Markt genutzt und in vielversprechende Wachstumsunternehmen mit einmal igen Geschäftsmodellen und Marktpositionierungen investiert. So wurden Positionen in Unity Software, IonQ, SES AI oder Cloudflare aufgebaut, die noch vor einem Jahr sehr hoch bewertet waren. Für Investoren ergibt sich jetzt eine günstige Möglichkeit, an diesen nachhaltigen Wachstumschancen zu partizipieren.

