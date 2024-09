Quantmade: Zwei neue Quant-Zertifikate

Mit diesen Zertifikaten können Anleger direkt an der Wertentwicklung der Quant-Modelle partizipieren. Der Partner von Quantmade ist die Firma iMaps, die zusammen mit Interactive Brokers und der Baader Bank diese Produkte entwickelt und emittiert. Ein entscheidender Vorteil dieser Produkte liegt in der Trennung der Kundengelder vom Vermögen des Emittenten, wodurch kein Emittentenrisiko besteht. Beide Zertifikate sind ab sofort an der Börse Stuttgart handelbar, wobei eine tägliche Preisstellung erfolgt. Der Startwert liegt bei 100 Euro pro Stück.

QUANTMADE iQ ACTIVE QUANT RETURNS No2 ETI

Dieses Exchange Traded Instrument (ETI) basiert auf den Strategien des bewährten Basisprodukts iQ DynamicBeta (WKN: A4AE5H) und beinhaltet zusätzlich ein Overlay aus Quant-gesteuerten Optionen.

QUANTMADE ACTIVE QUANT TRADING No1 ETI

Auch dieses ETI nutzt die Strategien des Basisprodukts iQ DynamicBeta erweitert diese jedoch durch ein Overlay aus Quant-gesteuerten Index Futures Trades (Long & Short).

Besondere an den Quantmade Zertifikaten ist das aktive Management von Einzelpositionen. Anstelle von traditionellen Buy-and-Hold-Strategien oder periodischem Umschichten (Rebalancing) setzt Quantmade auf kurzfristige Trades mit einer Laufzeit von etwa 10 bis 15 Tagen. Diese Trades basieren auf mathematisch berechneten Kauf- und Verkaufspunkten, die durch den Einsatz vorausschauender künstlicher Intelligenz (predictive AI) ermittelt werden. Die AI-Systeme berechnen täglich die Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Kursentwicklungen und ermöglichen eine schnelle und systematische Reaktion auf Marktchancen.

Durch den vollständig mathematischen Prozess werden Emotionen und menschliche Fehlentscheidungen ausgeschlossen. Die Modelle agieren antizyklisch und emotionslos, was gerade in volatilen Marktphasen entscheidend ist. Beide neuen ETIs streben eine mittlere Jahresrendite von über 15% an.

„Mit den neuen Zertifikaten erweitern wir unser Angebot an fortschrittlichen und innovativen Investmentprodukten. Unsere Anleger profitieren von einem vollständig systemischen Ansatz, der durch den Einsatz modernster Technologie und mathematischer Modelle eine optimale Balance zwischen Risiko und Rendite ermöglicht“, erklärt Dr. Michael Geke, Geschäftsführer von Quantmade.

Mit seinen Modellen und Investmentprodukten ist Quantmade sehr gut durch die jüngsten Turbulenzen am Aktienmarkt gekommen. Während der breite Aktienmarkt Verluste von bis zu 7 % verzeichnete, konnten die von Quantmade gesteuerten Portfolios eine positive Performance von +1 Prozent erzielen. Zum 31. Juli 2024 lag die Investitionsquote von Quantmade nur bei 18 %. Während des folgenden Marktabschwungs konnte Quantmade die Liquidität nutzen, um selektiv in vielversprechende US-Titel zu investieren.

Weitere Informationen hier