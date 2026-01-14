Kategorie wählen

Investmentfonds

Quadoro stärkt den Spezial-AIF QSREI mit Pflegeheim in Braunschweig

Die Quadoro Investment GmbH hat als Kapitalverwaltungsgesellschaft des offenen Spezialfonds Quadoro Sustainable Real Estate Infrastructure (QSREI) den Ankauf eines Pflegeheims in Braunschweig abgeschlossen

© Quadoro

Das Pflegeheim besteht aus drei Gebäudeteilen, von denen einer bereits vor 2005 errichtet wurde. Die weiteren Bauabschnitte wurden in den Jahren 2005 und 2006 fertiggestellt. Die Immobilie befindet sich in einer attraktiven Mikrolage mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Der Gebäudekomplex umfasst rund 5.100 Quadratmeter Mietfläche mit 111 Pflegeplätzen sowie zusätzlichen Zimmern für Mitarbeitende und Gemeinschaftsbereiche. Die Immobilie ist vollständig vermietet.

Die Nachhaltigkeitsanalyse bestätigt, dass die Immobilie die strengen Anforderungen des Fonds erfüllt. Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung klimaneutraler Fernwärme sind vorgesehen.

Marvin Rödenbeck, Leiter Investment Management bei Quadoro, zur Transaktion: „Mit dem Erwerb des Pflegeheims in Braunschweig investieren wir gezielt in soziale Infrastruktur und stärken unser Portfolio mit einer nachhaltigen und langfristig vermieteten Immobilie. Die geplanten Maßnahmen sichern die Zukunftsfähigkeit des Objekts und bieten stabile Perspektiven für unsere Anleger.“

Der Verkaufsprozess wurde von Lübke Kelber begleitet.

Der Fonds Quadoro Sustainable Real Estate Infrastructure (QSREI) wurde am 27. Oktober 2021 aufgelegt und investiert in Infrastrukturobjekte vorwiegend in Deutschland. Die Gebäude kommen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Soziales Wohnen, staatliche Einrichtungen sowie Bildungswesen.

Weitere Informationen zum Fonds hier

print

Tags: ,

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein Geld 05 | 2025

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld