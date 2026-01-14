Quadoro stärkt den Spezial-AIF QSREI mit Pflegeheim in Braunschweig

Das Pflegeheim besteht aus drei Gebäudeteilen, von denen einer bereits vor 2005 errichtet wurde. Die weiteren Bauabschnitte wurden in den Jahren 2005 und 2006 fertiggestellt. Die Immobilie befindet sich in einer attraktiven Mikrolage mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Der Gebäudekomplex umfasst rund 5.100 Quadratmeter Mietfläche mit 111 Pflegeplätzen sowie zusätzlichen Zimmern für Mitarbeitende und Gemeinschaftsbereiche. Die Immobilie ist vollständig vermietet.

Die Nachhaltigkeitsanalyse bestätigt, dass die Immobilie die strengen Anforderungen des Fonds erfüllt. Weitere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung klimaneutraler Fernwärme sind vorgesehen.

Marvin Rödenbeck, Leiter Investment Management bei Quadoro, zur Transaktion: „Mit dem Erwerb des Pflegeheims in Braunschweig investieren wir gezielt in soziale Infrastruktur und stärken unser Portfolio mit einer nachhaltigen und langfristig vermieteten Immobilie. Die geplanten Maßnahmen sichern die Zukunftsfähigkeit des Objekts und bieten stabile Perspektiven für unsere Anleger.“

Der Verkaufsprozess wurde von Lübke Kelber begleitet.

Der Fonds Quadoro Sustainable Real Estate Infrastructure (QSREI) wurde am 27. Oktober 2021 aufgelegt und investiert in Infrastrukturobjekte vorwiegend in Deutschland. Die Gebäude kommen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Soziales Wohnen, staatliche Einrichtungen sowie Bildungswesen.

