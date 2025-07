Quadoro & EB-SIM investieren in zwei Solarparks

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Quadoro Investment GmbH hat gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner, der EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM), die ersten beiden Investitionen für den kürzlich aufgelegten Fonds Quadoro Erneuerbare Energien Europa (QEEE) erfolgreich abgeschlossen. Mit den Solarparks in Treuenbrietzen (Brandenburg) und Bruchweiler (Rheinland-Pfalz) wird das Fondsportfolio gezielt aufgebaut und ein wichtiger Beitrag zur Energiewende geleistet.

Beide Projekte hat die ABO Energy GmbH & Co. KGaA entwickelt und nun schlüsselfertig übergeben. Das Unternehmen zählt zu den erfahrensten Projektentwicklern im Bereich Erneuerbare Energien in Europa. Dabei übernahm ABO Energy sowohl die Planung als auch die Errichtung der Solarparks.

Der Solarpark Treuenbrietzen mit einer Leistung von rund 8,3 Megawattpeak (MWp) liegt südwestlich von Potsdam. Der erwartete Jahresertrag liegt bei rund 9,2 Millionen Kilowattstunden. Das entspricht einer CO₂-Einsparung von etwa 6.300 Tonnen pro Jahr.

Der Solarpark Bruchweiler mit rund 17,6 MWp wird jährlich rund 19,9 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen und damit etwa 13.600 Tonnen CO₂ pro Jahr einsparen. Für Bruchweiler wurde zusätzlich zum bestehenden EEG-Tarif ein Power Purchase Agreement (PPA) abgeschlossen. Dies erhöht die wirtschaftliche Stabilität des Projektes zusätzlich. Beide Solarparks sind im Juni 2025 ans Netz angeschlossen worden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Die beiden Ankäufe erfüllen die hohen wirtschaftlichen und nachhaltigen Anforderungen unseres Infrastruktur-Sondervermögens. Durch die Portfoliotransaktion erzielen wir nicht nur Effizienzgewinne, sondern erreichen auch eine zügige Diversifizierung. Weitere Projekte sind bereits in Vorbereitung.“, erklärt Tobias Reber, Leiter Portfoliomanagement Erneuerbare Energien bei der Quadoro Investment GmbH.

Bernhard Graeber, Geschäftsführer Alternative Assets bei der EB-SIM, ergänzt: „Privaten und kleineren institutionellen Anlegern fehlten lange geeignete Vehikel, um in nachhaltige Infrastrukturprojekte in Deutschland und Europa zu investieren. Der Quadoro Erneuerbare Energien Europa ermöglicht es nun auch diesen Anlegern an der Energiewende und dem Erreichen der Klimaziele zu profitieren. Indem der QEEE zum Auftakt gezielt in zwei Solarparks investiert, setzt er ein starkes Zeichen für den Ausbau nachhaltiger Infrastruktur.”

„Mit den Projekten Bruchweiler und Treuenbrietzen haben wir zwei hochwertige Solarparks an erfahrene Partner übergeben, die unsere Vision einer nachhaltigen Energiezukunft teilen“, so Geschäftsführer Thomas Treiling von ABO Energy.

Über den Fonds Quadoro Erneuerbare Energien Europa (QEEE):

Der QEEE ist ein offener Artikel-9-Publikumsfonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung, der gezielt in europäische Projekte im Bereich Erneuerbare Energien investiert. Ziel des Fonds ist es, durch den Ausbau nachhaltiger Energieinfrastruktur eine attraktive jährliche Zielrendite von 5 % bis 6 % zu erwirtschaften1. Der Fonds richtet sich an langfristig orientierte Anleger, die neben einer stabilen finanziellen Rendite auch einen positiven ökologischen Beitrag leisten möchten. Investiert wird vorrangig in Photovoltaik- und Windkraftanlagen mit stabilen Ertragsprofilen.

