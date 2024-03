Principal und Spectrum stärken ihr europäisches Produktangebot

Spectrum Asset Management ist der Investmentmanager für Preferred Securities und Kapitalwertpapiere von Principal Asset Management, der in Zusammenarbeit mit Principal Asset Management Kundenvermögen in Höhe von 19 Milliarden US-Dollar verwaltet,Die Gruppe stärkt damit ihre Investitionskapazitäten und ihre Fähigkeit, Kundenbedürfnisse in Europa und darüber hinaus zu bedienen.

Mit einem Marktvolumen von rund 500 Milliarden Euro[2] ergeben sich durch die Reife des Euro-denominierten Kapitalwertpapiersektors Chancen für Anleger, die ihre Allokation in erstklassige festverzinsliche Wertpapiere mit höherer Rendite vergrößern möchten.

„Die großen Zentralbanken werden 2024 wahrscheinlich ihre Leitzinssätze senken und den Weg für attraktive Renditen ebnen. Damit sind Preferred Securities und Kapitaltitel gut positioniert, dieses Jahr eine Outperformance zu erzielen“, sagt Mark Lieb, President und Chief Executive Officer von Spectrum Asset Management. „Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung als einer der weltweit größten Spezialmanager im Bereich Vorzugs- und Kapitaltitel sind wir mit dem Launch von zwei maßgeschneiderten Fonds für europäische Anleger optimal positioniert, um eine liquide und diversifizierte Fixed-Income-Strategie für bestehende und neue Kunden in der Region zu verwalten.“

Der Principal Capital Securities Fund (PRGCIAU)[3] wird in auf Euro-denominierte Kapitalwertpapiere und Hybridinstrumente investieren, die überwiegend von europäischen Banken, Versicherungsgesellschaften und Unternehmen emittiert werden. Die Zielgruppe des Fonds sind auf Euro ausgerichtete Investoren in festverzinsliche Wertpapiere. Die Mehrheit der Anlagen des Fonds wird Investment-Grade-Qualität aufweisen. Zusätzlich wird der Fonds von nicht-finanzieller Diversifizierung und einer geringen Exposure in Coco-Anleihen profitieren.

Der Principal High Grade Capital Securities Fund (PGIGRCI)[4] dagegen wird in ein Portfolio von Euro-denominierten Kapitalwertpapieren und Hybridinstrumenten investieren, die alle Investment-Grade-Qualität aufweisen. Die Wertpapiere werden ebenfalls überwiegend von europäischen Banken, Versicherungsgesellschaften und Unternehmen emittiert. Zielgruppe des Fonds sind auf Euro ausgerichtete, risikobewusste Anleger in festverzinsliche Wertpapiere aus den Bereichen Vermögensverwaltung, Versicherungen, Pensionskassen/Versorungswerke und Drittvertrieb. Der High-Grade-Fonds wird keine Exposure in Coco-Anleihen haben, um den Bedürfnissen risikobewusster Anleger gerecht zu werden.

„In Partnerschaft mit der Principal OGAW-Plattform, auf der wir bereits den Principal Preferred Securities Fund mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar in Sub-Advisory verwalten, konsolidiert die Auflegung dieser beiden neuen OGAW-Fonds unser Engagement für europäische Anleger“, sagt Isabel Faragalli, Managing Director, Spectrum Investments, Principal Asset Management. „ Auf Grundlage unserer weltweit abrufbaren Kernkompetenzen und unseres Know-hows für Kapital- und Hybridwertpapiere stellt unser diversifizierter Ansatz im Hinblick auf Branchen-, Länder- und Wertpapierkonzentrationen sowie unsere tiefgreifende Marktexpertise ein überzeugendes Angebot für diejenigen Anleger dar, die auf der Suche nach attraktiven Renditen im europäischen Markt für hochwertige Kapital- und Hybridwertpapiere sind.“

Beide Fonds sind mit Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) konform und streben danach, die aktuelle Lücke in der europäischen Fondslandschaft für nachrangige Anleihen durch Branchendiversifizierung und einen qualitativ hochwertigen Ansatz für das Kredit- und Risikomanagement zu füllen.