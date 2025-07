Principal schließt Fundraising ab

Principal Asset ManagementSM, die Investment-Management-Einheit der Principal Financial Group®, hat am 28. Februar das finale Closing des Principal Data Center Growth & Income Fund (der Fonds) abgeschlossen, der sich auf die Entwicklung eines Portfolios von Hyperscale-Rechenzentrumsprojekten in den Vereinigten Staaten konzentriert. Der Fonds sammelte 3,64 Milliarden US-Dollar von einer breit diversifizierten globalen Investorenbasis ein und übertraf damit deutlich das angestrebte Ziel. Es handelt sich um das dritte diskretionäre Investmentvehikel von Principal mit Fokus auf Rechenzentren.

Der Fonds soll gemeinsam mit Stream Data Centers, einem führenden Anbieter digitaler Infrastrukturlösungen, Hyperscale-Entwicklungsprojekte in den USA mit einem Gesamtvolumen von über 8 Milliarden US-Dollar kapitalisieren.

„Das erfolgreiche Closing ist ein weitere wichtiger Meilenstein für Principal Asset Management, mit dem wir auch weiterhin auf die steigende Nachfrage nach digitaler Infrastruktur reagieren“, sagt John Berg, Senior Managing Director und Global Head of Private Real Estate bei Principal Asset Management. „Der Erfolg dieser Fundraising-Runde bestätigt unsere umfassende Expertise bei Investitionen in Rechenzentren und wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Investoren. Die Strategie entspricht unserem Fokus auf skalierbare Marktsegmente, die von langfristigen strukturellen Trends profitieren, und unterstützt unsere laufende Expansion im Bereich opportunistischer Immobilienstrategien.“

Principal Real Estate, das Immobilieninvestmentteam von Principal Asset Management, gehört zur Top 10 der globalen Immobilienverwalter und investiert seit 2007 in Rechenzentren. Das verwaltete Vermögen an Rechenzentren und die Baupipeline belaufen sich auf elf Milliarden US-Dollar. Principal Real Estate verwaltet weltweit Immobilienvermögen in Höhe von über 100 Milliarden US-Dollar.

Infos hier