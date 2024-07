Principal: Launch des Global Sustainable Food and Biodiversity Fund

Mit dem Fonds verstärkt das Unternehmen seine Bestrebungen, nachhaltige und thematische Investmentprodukte anzubieten, welche die Nachfrage auf dem Markt bedienen. Der neue Fonds ist gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) als Artikel-9-Fonds einzustufen.

Der Fonds richtet sich weltweit sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger. Er wurde aufgrund des eindeutigen und großen Interesses an seiner Investmentstrategie auf allen Märkten aufgelegt. Dank Fundamentalanalysen und eines firmeneigenen, preisgekrönten Tools zur Ausrichtung auf die Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen investiert der Fonds in Unternehmen, die die Erfüllung der SDGs anstreben. Darunter sind „Kein Hunger“, „Gesundheit und Wohlergehen“, „Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“ und „Nachhaltige/r Konsum und Produktion“.3 Darüber hinaus sind etwa 80 Prozent der Portfoliobestände des Fonds Anlagen in Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Geschäftspolitik Biodiversität in den Fokus nehmen.

Um das erwartete Wachstum der Weltbevölkerung auf zehn Milliarden Menschen bis 2050 zu bewältigen, werden etwa 56 Prozent mehr Nahrungsmittel benötigt. In der Folge nehmen neben der Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln auch die Forderungen nach mehr Biodiversität zu. Die zunehmende Technologisierung der Landwirtschaft führt zu einer Beschleunigung der Investitionspotenziale und verringert gleichzeitig die Auswirkungen der Lebensmittelproduktion auf die Umwelt.

„Wir freuen uns, Kunden auf der ganzen Welt den Global Sustainable Food and Biodiversity Fund anbieten zu können. Wir glauben, dass eine nachhaltige Lebensmittelproduktion der beste Weg zur Verbesserung der Biodiversität ist. Da die Landwirtschaft nach wie vor der am stärksten von biologischer Vielfalt abhängige Sektor ist, birgt diese auch das größte Einflusspotenzial. Außerdem glauben wir, dass die aktuelle Nachfrage nach Biodiversität zu attraktiven Investitionschancen führen wird“, sagt Martin Slipsager Frandsen, Global Equities Portfolio Manager, Principal Asset Management.

„Wir haben diese Strategie vor zwei Jahren auf den Weg gebracht und den potenziellen Investoren in diesem Zeitrahmen bereits vorgestellt. Wir freuen uns, die Nachfrage derjenigen Anleger bedienen zu können, die ein registriertes Fondsvehikel benötigen“, fährt Frandsen fort.

Ziel des Global Sustainable Food and Biodiversity Funds ist Kapitalwachstum durch Investitionen in Unternehmen, die sich der nachhaltigen Landwirtschaft und Nahrungsmittelsicherheit verschrieben haben. Der Fonds zielt auf Investitionen im Lebensmittel- und Landwirtschaftsbereich innerhalb verschiedener Sektoren ab, insbesondere auf Unternehmen, die sich auf Ernährung und landwirtschaftliche/ökologische Betriebseffizienz konzentrieren.

Die Auflage stellt eine Fortsetzung der umfassenden Bemühungen von Principal dar, SDG-orientierte und thematische Produkte für Anleger anzubieten. Der Principal Global Responsible Equity Fund, eine OGAW-Strategie, wird in diesem Monat seinen Drei-Jahres-Track-Record erreichen und weist eine starke Performance gegenüber dem Vergleichsindex auf.

