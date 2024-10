Primus Valor will Eigenkapital für Immobilienfonds ICD 12 R+ auf 70 Mio. Euro aufstocken

Zur Emission im Frühjahr 2023 mit geplanten 40 Mio. Euro Eigenkapital gestartet, wurde das Volumen zuletzt im März 2024 auf 60 Mio. Euro erhöht. In den kommenden Tagen wird nun von Primus Valor die Erweiterung auf 70 Millionen Euro umgesetzt.

Die vergangenen Monate waren von konstant hohem Investoreninteresse geprägt, wodurch der Fonds ICD 12 R+ mittlerweile über 58 Mio. Euro an Kommanditkapital einwerben konnte. Primus Valor sieht dies u.a. in dem bereits umfangreich gefüllten Objekt-Portfolio des Fonds begründet, welches über 35.000 qm Wohn- und Nutzfläche an neun bundesweiten Investitionsstandorten umfasst. Potenziellen Investoren konnte somit die seit vergangenem Herbst verfolgte Strategie der „antizyklischen Investition“, also das Nutzen günstiger Einstiegschancen am Immobilienmarkt, nachweislich umsetzen und durchweg Immobilienankäufe unter Gutachterwert abschließen.

Aufgrund der baldigen Schließung des Fonds zum Jahresende möchten wir mit unserer Erhöhung auch weiteren Interessenten die Gelegenheit erhalten, von unserem Investment zu profitieren. Die zusätzlichen Mittel von 10 Mio. Euro werden gezielt in Objekte investiert, die erhebliches Potenzial für Wertsteigerungen durch gezielte Modernisierungsmaßnahmen bieten und sich die derzeit steigenden Mieten zunutze machen können. Auch bereits investierte Anleger profitieren. So wird die Diversifikation des Fonds-Portfolios weiter ausgebaut, gleichzeitig werden potenzielle Risiken minimiert und die letztendliche Rendite ihrer Investition weiter begünstigt“, sagt Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor AG.

Aufgrund der bisherigen Platzierungsgeschwindigkeit – in Verbindung mit der zum letzten Jahresquartal meist zu erwartenden erhöhten Nachfrage – ist eine erneute Anhebung laut Primus Valor nicht auszuschließen, bevor der bereits sechste Alternative Investmentfonds des Mannheimer Emissionshauses zum Jahreswechsel seine definitives Platzierungsende erreicht.

