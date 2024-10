Primus Valor: Fonds G.P.P.4 zahlt erneut aus

Die Auszahlung resultiert aus erfolgreichen Verkäufen aus dem Immobilien-Portfolio des Fonds „G.P.P.4“ an den Standorten Steinau an der Straße, Kaufungen sowie Dresden. Durch ein effizientes Asset-Management konnte über die Jahre hinweg eine hohe Wertsteigerung erzielt werden. Das Objekt in Dresden wurde zum Doppelten des ursprünglich bezahlten Kaufpreises veräußert und zeigt auf, dass die Stabilisierung des Wohnimmobilienmarktes durchaus bereits begonnen hat.

An den weiteren beiden Standorten hat das Fondsmanagement konsequent auf einen Einzelverkauf der Wohneinheiten gesetzt. In dieser Exit-Variante war in den vergangenen Monaten gegenüber dem Globalverkauf eine frühzeitigere Preisstabilisierung festzustellen. In Steinau an der Straße veräußerte das Fondsmanagement bisher ein Drittel der insgesamt 68 Wohnungen und erwirtschaftete bisher einen Reinerlös, welcher den damaligen Einstiegspreis pro Quadratmeter von 515 Euro/qm mit nun über 1.600 Euro/qm deutlich übersteigt. Auch am Standort Kaufungen konnten bereits die Hälfte der 64 Wohnungen den Besitzer wechseln, deren Erlös in die genannte Auszahlung einfließt.

Erst im Juli diesen Jahres leistete der Fonds G.P.P.4 eine Auszahlung in Höhe von 20 Prozent. Mit der jüngsten Auszahlung wird sich die an Anleger geleistete Gesamtauszahlung auf mittlerweile 139 Prozent² belaufen.

“Die bisherige Gesamtauszahlung und die herausragenden Ergebnisse der letzten Monate machen uns stolz und unterstreichen den Erfolg unserer Anlagestrategie: Zum einen muss das Vehikel Wohnimmobilie als mittel- bis langfristige Investition gesehen werden. Manchmal erfordert dies Zeit und Geduld. Zum anderen befanden wir uns in der Investitionsphase des Fonds vor 13 Jahren ähnlich wie heute in einem Käufermarkt, von dem wir auch bei unserem aktuellen Fonds Nr. 12 profitieren. So lassen die Exits des Fonds Nr. 4 schon eine gewisse Einschätzung der Performance zu, die eine konsequent antizyklische Investition am Markt erbringen kann“, so Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor AG.

Zurzeit befindet sich dich die Fondsgeschäftsführung in Endverhandlungen zum Verkauf weiterer Liegenschaften aus dem G.P.P.4-Portfolio und avisiert noch im Frühjahr 2025 eine weitere Auszahlung. Der aktuelle Fonds ICD 12 R+ bietet Interessenten und potenziellen Wiederanlegern noch bis zum 31. Dezember 2024 die Möglichkeit, sich zu beteiligen.

Infos hier

¹Auszahlung in % der Kommanditeinlage ²Gesamtauszahlung: Auszahlung in % der Kommanditeinlage ohne Agio (vor Steuern); pro rata temporis