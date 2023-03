POLIS vermietet rund 1.500 Quadratmeter Bürofläche langfristig an DEAG Deutsche Entertainment AG

Die POLIS Immobilien AG, bundesweit agierender Bestandshalter und Asset Manager von Büroimmobilien, schließt einen Anschluss-Mietvertrag über rund 1.500 Quadratmeter Bürofläche in Berlin-Mitte ab. Im Rahmen des Vertragsabschlusses wurde das Mietverhältnis mit der DEAG Deutsche Entertainment AG, einem führenden Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment, um weitere zehn Jahre verlängert. Die seit 2005 dort ansässige DEAG produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa.

Monika Kierspel, Leiterin Asset Management Nord der POLIS Immobilien AG: „Das Objekt in der Potsdamer Straße umfasst insgesamt rund 5.200 Quadratmeter Büro-, Handels- und Dienstleistungsflächen. Als Eckbebauung an der Kreuzung Potsdamer Straße und Schöneberger Ufer bietet es den Mietern einen nahezu 360-Grad-Blick über die Hauptstadt an einem zentralen Standort Berlins.“

„Wir freuen uns, der DEAG weiterhin unsere modernen Flächen zur Verfügung zu stellen, die inmitten der Berliner Kulturszene gelegen sind und damit perfekt zum Themenumfeld des Unternehmens passen. Das denkmalgeschützte Büro- und Geschäftshaus am Ufer des Landwehrkanals besticht neben der Lage durch die Mischung aus historischer Baukunst mit Stilelementen des Art Déco und seiner hochwertigen Ausstattung“, kommentiert Mathias Gross, Immobilienvorstand (COO) der POLIS Immobilien AG.

Die Immobilie ist von mehreren Berliner Landmarken, wie der von Mies van der Rohe entworfenen Neuen Nationalgalerie, der Berliner Philharmonie sowie dem Potsdamer Platz, umgeben und infrastrukturell sehr gut angebunden. Eine Vielzahl an Geschäften, Restaurants und Cafés im Umkreis sind fußläufig erreichbar.

Insgesamt hält die POLIS Immobilien AG vier Berliner Immobilien in ihrem Portfolio (Lietzenburger Straße 44, 46, Rankestraße 21, Luisenstraße 46, Potsdamer Straße 58). Die Objekte vereinen die Nutzungsarten Büro, Dienstleistung, Gastronomie und Handel.

(POLIS Immobilien AG)