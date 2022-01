OFFENE INVESTMENTFONDS

Als Anleger sollte man sein Portfolio regelmäßig überprüfen und seine Allokationen an die Entwicklungen der Kapitalmärkte anpassen. Dies bedeutet aber nicht, dass ein Anleger sein Vermögen ständig in die Fonds mit der besten Wertentwicklung umschichten sollte. Dennoch lassen sich aus der Betrachtung der durchschnittlichen Wertentwicklung von Anlagesektoren wertvolle Rückschlüsse für die Ausrichtung des Portfolios schließen. Denn wenn ein Fonds sich schlechter entwickelt als der Durchschnitt aller Fonds in der jeweiligen Vergleichsgruppe, könnte dies ein Signal dafür sein, dass der entsprechende Fonds ausgetauscht werden sollte.

Um den Lesern von Mein Geld hier eine Orientierungshilfe zu geben, werden nachfolgend die 20 Vergleichsgruppen (basierend auf den Lipper Global Classifications) mit der besten Wertentwicklung (berechnet in Euro) dargestellt. Im Sinne der Leser wurden bei den Berechnungen nur Fonds mit einer Vertriebszulassung in Deutschland berücksichtigt. Vergleichsgruppen mit weniger als fünf Fonds wurden aus den Statistiken ausgeschlossen. Eine Berücksichtigung der verwalteten Vermögen erfolgte nicht. Dies bedeutet, die Ergebnisse wurden nicht volumengewichtet und es wurden keine Fonds aufgrund eines geringen verwalteten Vermögens ausgeschlossen.

AKTIENFOND

Es ist nicht verwunderlich, dass die besten Vergleichsgruppen im Bereich der Aktienfonds eher aus einzelnen Sektoren oder aus Nischenmärkten kommen, denn es gibt immer einzelne Märkte und Sektoren, die sich zum Teil deutlich besser entwickeln als die etablierten Märkte. Diese Entwicklungen haben aber nur eine begrenzte Aussagekraft, wenn es um die Ausrichtung eines Portfolios geht, denn oftmals gehören die Sektoren oder Nischenmärkte, die sich in einem Jahr besonders gut entwickelt haben, im Folgejahr zu den größten Verlierern. Dennoch zeigen die Ergebnisse des Jahres 2021, dass es zwei Trends gibt, denen die Investoren Beachtung schenken sollten. Einerseits scheint das Anlagethema Wasser weiterhin ein interessantes und erfolgreiches Thema zu sein. Ebenso scheint es einen Trend in Richtung kleiner und mittelgroßer Unternehmen zu geben, der sich in entsprechenden Wertsteigerungen der Unternehmen an den Börsen widerspiegelt.

RENTENFONDS

Bei den festverzinslichen Wertpapieren scheinen sich die gestiegenen Inflationserwartungen der Investoren in der Wertentwicklung von inflationsindexierten Anleihen aus allen großen Wirtschaftsregionen widerzuspiegeln. Dieser Trend sollte sich aufgrund der derzeitig steigenden Inflationsraten weiter fortsetzen. Neben diesem Trend zeigt die Statistik für das laufende Jahr, dass die Investoren auch in 2021 mit der Übernahme von spezifischen Risiken wie zum Beispiel dem Kauf von Anleihen aus Schwellenländern oder von Unternehmen, Mehrerträge im Vergleich zu Staatsanleihen aus den Industrienationen erzielen konnten. Ob und wie lange dieser Trend im Kontext von möglicherweise steigenden Zinsen in den Industrienationen anhalten wird, bleibt derweil abzuwarten.

MISCHFONDS

Im Segment der Mischfonds führen aggressiv ausgerichtete Produkte (Aktienquote über 65 %) die Wertentwicklungsstatistik für das laufende Jahr an. Dies ist aufgrund der allgemeinen Entwicklung an den Aktienmärkten nicht verwunderlich, da die Wertentwicklung der einzelnen Sektoren, neben den Investmentregionen und Währungen, insbesondere von der Aktienquote der einzelnen Produkte abhängt. Da die Wertentwicklung von einzelnen Fonds und damit auch die der entsprechenden Sektoren hauptsächlich von den Entwicklungen an den Kapitalmärkten abhängt, können sich die Ergebnisse in den einzelnen Bereichen bis zum Ende des Jahres 2021 noch komplett verändern, denn in dem derzeitigen Marktumfeld lassen sich weder ein Kurseinbruch an den internationalen Aktienmärkten noch ein Zinsanstieg an den Rentenmärkten ausschließen.

DETLEF GLOW