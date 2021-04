NN Investment Partners legt grünen Staatsanleihen-Fonds auf

Dieser Fonds ist der erste Staatsanleihen-Fonds, der durch die von ihm finanzierten Projekte einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben will. Er erweitert die bestehende Palette der grünen Anleihefonds von NN IP und wendet den gleichen Investmentansatz wie der NN (L) Green Bond Fonds an, jedoch mit einem speziellen Fokus auf Staatsanleihen und anderen öffentlichen Anleihetiteln.

Mit der Auflegung dieses Fonds bietet NN IP die vollständige Green-Bonds-Fonds-Palette an: alle Anleihentypen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und optional einen Fonds mit einer kürzeren Duration. Dank des Angebots von speziellen Fonds für grüne Staats- und Unternehmensanleihen sind Investoren maximal flexibel bei der Wahl der Bausteine, die sie für eine nachhaltigere Fixed-Income-Allokation mit messbarer und positiver Wirkung benötigen. Die Fondsauflegung erfolgt nur fünf Jahre nach dem ersten Green-Bond-Fonds von NN IP und nur ein Jahr nach Auflage eines Corporate-Green-Bond-Fonds.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds bei NN Investment Partners: „Ich bin stolz darauf, Teil der Entwicklung einer Anlageklasse zu sein, die eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung des Klima- und Umweltschutzes spielen wird. Während in der Vergangenheit die Investorennachfrage nach Green Bonds vor allem von Impact-Investoren kam, sehen wir jetzt, dass auch mehr typische Fixed-Income-Investoren in Green Bonds allokieren. Diese Investoren wollen ihr Portfolio nachhaltiger gestalten, ohne die Performance zu gefährden. Das Angebot einer breiten Palette von Green-Bond-Strategien macht dies noch einfacher, da es ihnen maximale Flexibilität bei der Allokation in grüne Anleihen bietet, die die Eigenschaften traditioneller Anleihen in ihren Portfolios replizieren.“

Die Markteinführung des Sovereign-Green-Bond-Fonds erfolgt in einer Phase, in der der Markt für grüne Staatsanleihen erheblich mehr Emissionen verzeichnet und die Emittentenbasis vielfältiger wird. Letztere wird nach Einschätzung von NN IP weiterhin exponentiell wachsen. Italien hat Anfang März seine erste grüne Anleihe emittiert. Spanien und Großbritannien haben ebenfalls angekündigt, 2021 ihre ersten Green Bonds zu emittieren, was dem Markt für grüne Staatsanleihen einen weiteren Schub geben wird. Diese Entwicklungen schaffen einen Markt, der hinsichtlich der Emittenten und Länder gut diversifiziert ist. Dies ermöglicht ein gut diversifiziertes Portfolio mit vergleichbaren Eigenschaften wie eine klassische Allokation in Treasuries.

NN IP geht davon aus, dass die weltweiten Emissionen grüner Anleihen in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 50 % auf 400 Mrd. EUR steigen wird, wodurch der Gesamtmarkt die Marke von 1 Billion EUR überschreiten würde. Außerdem rechnet der Asset Manager damit, dass der globale Markt für Green Bonds bis Ende 2023 auf 2 Billionen EUR anwachsen wird. Die Ankündigung der EU, dass 30 % der NextGenerationEU-Anleihen (insgesamt 800 Mrd. EUR) Green Bonds sein werden, untermauert NN IPs Prognose für das Marktwachstum.

Die allgemeinen Marktentwicklungen im Green-Bonds-Bereich haben zu einem starken Investoreninteresse geführt. Dadurch wuchs das Gesamtvermögen in den Green-Bonds-Strategien und -Mandaten von NN IP in nur fünf Jahren auf 3,7 Mrd. EUR*. Neben dem neuen NN (L) Sovereign Green Bond Fonds zählen noch der NN (L) Green Bond Fonds, der weltweit größte aktiv gemanagte Green-Bonds-Fonds, der NN (L) Corporate Green Bond Fonds und der NN (L) Green Bonds Short Duration Fonds zu den Green-Bonds-Strategien des Asset Managers. NN IP beschäftigt ein siebenköpfiges Green-Bonds-Team, das die Expertise von Green-Bonds-Portfoliomanagern, Analysten und Reporting-Spezialisten bündelt. Die Kombination aus AuM und Anzahl der ausgewiesenen Experten macht NN IP zu einem globalen Spitzenreiter im Management von Green-Bonds-Strategien.

