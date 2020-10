Neues Portal zur digitalen Vermögensanlage

Arnsberg, 27.10.2020 – Ein neues Online-Portal ermöglicht Privatkunden Zugang zu professionellen Vermögensverwaltern, die sonst nur Hochvermögende als Kunden aufnehmen. Die MMD Analyse & Advisory GmbH richtet sich mit dem neuen Portal www.mmd.digital an anspruchsvolle Privatkunden. Ab einer Anlagesumme von 50.000 Euro können diese über die Webseite schnell, einfach und diskret in Strategien renommierter Vermögensverwalter investieren – zu sehr günstigen Konditionen.

Die Webseite des Researchhauses unter www.mmd.digital bietet eine übersichtliche Zusammenstellung renommierter Vermögensverwalter. Diese zeigen sich mit verschiedenen Anlagestrategien in vier unterschiedlichen Risikoklassen: „defensiv“, „ausgewogen“, „dynamisch“ und „aktienorientiert“. Die Vermögensverwalter können in den jeweiligen Risikoklassen anhand von Charts, Chance-Risiko-Matrizen sowie weiteren Kennzahlen über verschiedene Zeiträume miteinander verglichen werden. Anleger finden so schnell und zielgerichtet eine für sie optimal passende Strategie.

Über dieses reine Research hinaus haben Kunden jetzt über www.mmd.digital die Möglichkeit, direkt in die Strategien zu investieren. Dabei sind über das Portal exklusive Vermögensverwalter-Strategien erwerbbar, die ansonsten nicht ohne Weiteres zugänglich sind. Dazu erhalten Kunden ein persönliches Wertpapierdepot bei der DAB BNP Paribas. Die Konditionen sind günstig und transparent: Für Anlagen bis eine Million Euro wird eine Servicegebühr von 0,595 Prozent p. a. inklusive Mehrwertsteuer fällig. Für jeden weiteren investierten Euro reduziert sich die Gebühr gemäß einer gestaffelten Rabattstruktur. Für das Wertpapierdepot bei der DAB sowie alle Transaktionskosten fallen zusätzlich 0,11 Prozent p. a. Gebühren an, wobei diese Gebühr auf maximal 450 Euro jährlich gedeckelt ist.

Durch die günstigeren, oft sonst nur sehr großen Kunden zugänglichen Anteilsklassen kann die Servicegebühr zu großen Teilen wieder kompensiert werden. Zudem fallen keine zusätzlichen Ausgabeaufschläge an und mögliche Vertriebsprovisionen oder Kickbacks werden dem Anleger gutgeschrieben. „MMD.Digital richtet sich an Anleger, die ihr liquides Vermögen professionell verwalten lassen möchten. Die aber kein Interesse haben, hierfür einen oder mehrere Anbieter aufzusuchen, jeweils ihre finanziellen Verhältnisse offenzulegen und dafür hohe Verwaltungskosten zu zahlen“ so Karsten Schnapp, Geschäftsführer von MMD.

Neben der einfachen Handhabung, der schnellen Anbindung, der diskreten Investitionsmöglichkeit und den günstigen Konditionen ist die Reduktion der investierbaren Strategien ein weiteres Merkmal der Plattform. Aus mehr als 1.500 verschiedenen Strategien von über 400 Asset-Managern wurden rund 40 Strategien von 15 Asset-Managern für die unterschiedlichen Risikoklassen zur Investition auf der Plattform freigeschaltet. Alle stellen vollwertige Anlagestrategien mit breiter Streuung dar, sodass jeder Anleger eine optimal passende Strategie für seine Bedürfnisse findet.