Neues Portal zur digitalen Vermögensanlage für Stiftungen

Die neue Online-Plattform www.stiftungsfonds.digital bietet Stiftungen die Möglichkeit, das Vermögen einfach und kostengünstig in geeigneten Fonds anzulegen. Ab einer Anlagesumme von 50.000 Euro können diese über die Webseite schnell, einfach und diskret in Strategien renommierter Vermögensverwalter investieren – zu sehr günstigen Konditionen.

Die komplette Abwicklung der Vermögensanlage in Stiftungsfonds aus einer Hand, von der Depoteröffnung bis zur laufenden Steuerung: Das bietet Stiftungsfonds.digital. Die Online-Plattform des Analysehauses MMD Analyse & Advisory unterstützt Stiftungen dabei, den Aufwand für die Kapitalanlage zu reduzieren – und das bei niedrigen Kosten und hoher Qualität der angebotenen Fonds.

Vorauswahl der MMD-Experten überstehen

Die Produkte, die auf Stiftungsfonds.digital in die drei Kategorien defensiv, ausgewogen und dynamisch eingeteilt werden, müssen eine Vorauswahl der Experten von MMD überstehen: Sie prüfen unter anderem Fondsstrategie, Performance, Ausschüttungsart sowie die Berücksichtigung der ESG-Kriterien.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf Transparenz und einfacher Bedienung: Stiftungsfonds.digital enthält jeweils nur eine für Stiftungen geeignete Anteilklasse pro Fonds, um Verwaltungsaufwand und Fehlbuchungen zu vermeiden. Die Servicegebühren der Plattform werden direkt ausgewiesen und reichen je nach Volumen von 0,2 bis höchsten 0,5 Prozent p. a. beziehungsweise mindestens 250 Euro.

Dazu errichten Stiftungen mit (digitaler) Unterstützung der MMD Analyse & Advisory GmbH ein individuelles Wertpapierdepot bei der DAB BNP Paribas. Strategie, Performance und Eckdaten aller aufgenommenen Fonds sind per Klick verfügbar und die Produkte lassen sich grafisch miteinander vergleichen. Ein Ausgabeaufschlag fällt nicht an. Die mitunter hohen Einstiegskosten waren ein wesentlicher Impuls für das Projekt, so Klaus-Dieter Erdmann, Geschäftsführer von MMD.

Keine Ausgabeaufschläge

„Stiftungen sollten keine Ausgabeaufschläge zahlen müssen, doch leider ist diese Praxis immer noch nicht verschwunden“, sagt er.

Ist das Portfolio erstellt, lässt sich die Entwicklung jederzeit auf der Plattform einsehen und Fonds bei Bedarf austauschen. Die Fondsexperten im Hintergrund helfen bei technischen wie inhaltlichen Fragen weiter. „Wir bieten den vollen Service“, so Erdmann.

Neben der einfachen Handhabung, der digitalen Investitionsmöglichkeit und den günstigen Konditionen ist die Reduktion der investierbaren Strategien ein weiteres Merkmal der Plattform.

20 Strategien für unterschiedliche Risikoklassen

Aus mehr als 1.500 verschiedenen Strategien von über 400 Asset-Managern wurden zum Start der Plattform rund 20 Strategien von 15 Asset-Managern für die unterschiedlichen Risikoklassen zur Investition freigeschaltet.

Alle stellen vollwertige Anlagestrategien mit breiter Streuung dar, sodass jede Stiftung eine optimal passende Strategie für ihre Bedürfnisse findet.

(MMD Analyse & Advisory GmbH)