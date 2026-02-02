Neuer US-Short-Duration-High-Yield-Fonds erweitert Angebot an aktiven UCITS-ETFs

Der Fonds ist die neueste Ergänzung des aktiven Fixed-Income-UCITS-ETF-Angebots des Unternehmens. Der ETF bietet Anlegern Exposure in US-High-Yield-Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wertpapieren mit einem Rating von BB-B. Der Fonds bietet das Potenzial für hohes Einkommen, geringe Zinssensitivität und starke risikobereinigte Renditen.

JSHY wird von Erin Noel, Global Head of Quantitative Fixed Income, zusammen mit Brent Olson, Portfoliomanager im High-Yield-Team, und Mike Talaga, Global Head of Credit Research, verwaltet. Die Fondsmanager werden von einem globalen Team aus 65 Analysten aus den Bereichen Corporate Credit, Securitised, Emerging Market Debt und Quantitative Research unterstützt.

Das Team nutzt einen systematischen Ansatz, der proprietäre quantitative Modelle einsetzt, um systematisch fehlbewertete Anleihen und Risiken zu identifizieren – ergänzt durch fundamentale Kreditkompetenz. Mit diesem Ansatz wird täglich das gesamte Anlageuniversum bewertet, um relative Wertchancen bei kkurzlaufenden High Yields zu identifizieren – einem Bereich, in dem klassische Ansätze oft nicht ausreichend breit aufgestellt sind. Unter Verwendung eines disziplinierten, regelbasierten Ansatzes integriert das Team wichtige quantitative Signale innerhalb strenger Risikobeschränkungen und strebt eine konstante Outperformance und kontrollierte Portfoliovolatilität an.

„US-High-Yields mit kurzer Laufzeit haben in der Vergangenheit solide risikobereinigte Erträge erzielt. Sie profitierten von strukturellen Ineffizienzen, die zu einer höheren Qualität der Emittentenbasis und einer geringeren Volatilität führten und oft andere traditionelle Spread-Produkte übertrafen“, sagt Erin Noel, Global Head of Quantitative Fixed Income bei Janus Henderson. „Durch die Kombination unserer umfassenden fundamentalen Kreditexpertise mit modernen systematischen Indikatoren streben wir ein konstantes Alpha, eine effiziente Portfoliokonstruktion und einen stabileren Zugang zu kurzlaufenden Hochzinsanleihen an.“

Ignacio De La Maza, Head of EMEA & LatAm Client Group bei Janus Henderson, kommentiert: „Die Auflegung des JSHY unterstreicht unser fortwährendes Bekenntnis zum Ausbau unseres vielfältigen Angebots an aktiven Fixed-Income-ETFs für globale Anleger. US-High-Yields mit kurzer Laufzeit haben sich in Zeiten unsicherer Zinsentwicklung zu einem immer wichtigeren Allokationsinstrument entwickelt – und dieser Fonds bietet einen robusteren Marktzugang. Mit JSHY erweitern wir unsere UCITS-ETF-Plattform und bauen auf der starken Entwicklung unserer bestehenden Lösungen auf.“

JSHY ist der neunte aktive UCITS-ETF von Janus Henderson und baut auf der positiven Dynamik seiner CLO-ETFs JAAA und JCL0 auf. Damit wird das Angebot für Nicht-US-Anleger weiter verbessert, die nun einen breiteren Zugang zu differenzierten Anleihestrategien erhalten. Die Auflegung folgt auf eine Phase deutlichen Wachstums, in der die europäische ETF-Plattform Assets von über 1 Milliarde US-Dollar[1] und die globale ETF-Plattform Assets von über 40 Milliarden US-Dollar[2] erreichte. Gleichzeitig behauptete das Unternehmen seine Position als weltweit führender Anbieter von CLO-ETFs[3] und drittgrößter Anbieter von aktiven Fixed-Income-ETFs[4].