Neuer Triodos Investment Management Fonds zur Förderung von Kindern

Triodos Investment Management (Triodos IM) gab heute die Auflegung des Triodos SICAV I – Triodos Future Generations Fund bekannt. Der Fonds soll das Wohlergehen und die Entwicklung von Kindern weltweit verbessern und ist ein offener Fonds für professionelle und private Anleger. Mit seinem Schwerpunkt bietet der Fonds ein einzigartiges soziales Anlagethema. Der Fonds startete am 31. März 2022 mit einem anfänglichen Nettoinventarwert in Höhe von 28 Mio Euro.

Weil gesunde Kinder der Schlüssel zu einer blühenden Zukunft sind

Eine solche Zukunft ist allerdings nicht mehr selbstverständlich. Klimawandel, der Verlust der biologischen Vielfalt, zunehmende Ungleichheit in vielen Teilen der Welt und Erschöpfung der natürlichen Ressourcen bedrohen Zukunftschancen und Sicherheit folgender Generationen. Deshalb sind die Investitionen des Triodos Future Generations Fund – speziell mit Blick auf das Wohl und die Entwicklung von Kindern – jetzt und in Zukunft, ausgerichtet. Der Fonds investiert in Unternehmen, die dazu beitragen, die Grundbedürfnisse von Kindern auf der ganzen Welt sicherzustellen und ihre gesunde Entwicklung zu ermöglichen, sodass sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

Fünf Anlagethemen

Der Triodos Future Generations Fund zielt auf einen positiven Impact und gesunde finanzielle Erträge ab, indem Investitionen in ein konzentriertes Portfolio weltweit tätiger börsennotierter Small- und Midcap-Unternehmen erfolgen, die in einem der fünf Themenbereiche des Fonds tätig sind: Gesundheit und Wohlergehen, Bildung, Chancengleichheit, Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und Sicherheit. Der Fonds wird aktiv verwaltet, hat einen langfristigen Anlagehorizont und zählt zu den Impact Equities & Bonds von Triodos Investment Management. Der Triodos Future Generations Fund bietet ein überzeugendes Portfolio aus 30–40 Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, Regionen und Unternehmensgrößen.

Sjoerd Rozing, Fondsmanager des Triodos Future Generations Fund, erläutert: „Seit jeher wünschen sich die Menschen, dass es ihren Kindern und Enkelkindern besser ergehen soll, dass sie wohlhabender, gesünder und gebildeter sind als sie selbst. Doch beobachten wir derzeit, dass die Zukunft der heutigen Generation aufs Spiel gesetzt wird. Aus diesem Grund investiert der Triodos Future Generations Fund in globale Unternehmen, die zum Wohlergehen von Kindern beitragen. Jetzt und auch in Zukunft.“ Sjoerd Rozing ist seit 2017 für Triodos IM tätig. Zuvor war er als Senior Investment Analyst für die Auswahl und Analyse von Unternehmen für das Portfolio von Impact Equities & Bonds verantwortlich.

Zur Unterstützung von UNICEF

Triodos IM wird das Äquivalent von 0,10 % des Nettoinventarwerts des Fonds pro Jahr für UNICEF spenden, um Programme wie das Projekt Building bricks for the future zu unterstützen. Dieses Projekt dreht sich um zwei große Herausforderungen in der Elfenbeinküste – und zwar Abfallwirtschaft und Bildung. Im Rahmen dieses Projekts wird Plastikmüll zu Ziegelsteinen verwertet, die dann zum Bau von Klassenzimmern eingesetzt werden. Darüber hinaus möchte Triodos IM auch über das Fondsmanagement hinaus mit UNICEF zusammenarbeiten, um sich entschieden für die Interessen von Kindern einzusetzen und deren Rechte in der Welt der Vermögensverwaltung zu unterstützen. Dabei wird auf das UNICEF-Instrument für Anleger zur Aufnahme der Kinderrechte in die ESG-Bewertung gesetzt.

Sandra Visscher, Executive Director bei UNICEF in Luxemburg, ergänzt: „In diesem Jahr jährt sich die Einführung von Kinderrechten in Unternehmensprinzipien zum 10. Mal, und damit wird die Verantwortung von Unternehmen und Investoren hervorgehoben, die Rechte von Kindern zu respektieren. Auch wenn Kinder fast ein Drittel der Weltbevölkerung ausmachen, reflektiert die Menschenrechtspolitik von Anlegern nur selten die speziellen Überlegungen von Unternehmen zur Respektierung von Kinderrechten. Wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit die Rechte von Kindern deutlicher ins Bewusstsein von Investoren rückt und die Integration von Kinderrechten in die ESG-Entscheidungsprozesse bei allen Investoren unterstützt.“

Details zum Fonds

Triodos Future Generations Fund ist ein Teilfonds von Triodos SICAV I, einem von Triodos Investment Management verwalteten Investmentfonds. Der Triodos Future Generations Fund ist offen strukturiert und wird täglich zum Nettoinventarwert gehandelt. Der Fonds ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß der OGAW-Richtlinie (Richtlinie 2009/65/EG) eingestuft. Die Ausschüttung der Fondsanteile beginnt am 31. März 2022.

Weitere Informationen über den Fonds finden Sie unter www.triodos-im.com.

(Triodos Investment Management)