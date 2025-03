Neuer China-Aktienfonds von M&G

Der M&G-Fonds wird von David Perrett verwaltet, der seit mehr als drei Jahrzehnten in China und der gesamten Region investiert. Unterstützt wird er von Jamie Zhou, dem stellvertretenden Fondsmanager in Singapur, und dem weiteren Aktienteam im asiatisch-pazifischen Raum. Das Team managt in der gesamten Region Vermögenswerte in Höhe von rund 23,8 Milliarden Euro.[1]

Der Investmentansatz des M&G China Fund basiert auf einem sorgfältig zusammengestellten Pool von rund 300 chinesischen Aktien, der über Jahre hinweg durch umfassendes Research und Analysen zusammengestellt wurde. Mit einem starken Fokus auf Risikobewertung nutzt das Team bei der Auswahl von vielversprechenden Aktien sein umfangreiches Wissen und Netzwerk von Unternehmen und Kontakten in der Region.

„Unserer Ansicht nach ist die Börsenkapitalisierung Chinas im Vergleich zur Größe der Wirtschaft des Landes derzeit unverhältnismäßig klein. Viele Aktien werden zu überzeugenden Bewertungsniveaus gehandelt. Gleichzeitig zeigen sich viele chinesische Unternehmen in den zuletzt schwierigen Zeiten operativ widerstandsfähiger. Sie konzentrieren sich zunehmend auf die Gewinnmaximierung und die Steigerung der Aktionärsrenditen durch höhere Dividenden und Aktienrückkäufe,“ sagt David Perrett, Manager des M&G (Lux) China Fund und Co-Leiter des Asien-Pazifik-Aktienteams.

„Viele chinesische Unternehmen sind nicht nur in der Lage, sich selbst zu helfen, sondern sind auch führend in global wachsenden Bereichen wie erneuerbare Energien und digitales Supply-Chain-Management. Wir glauben, dass unser Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl in Verbindung mit einem rigorosen Risikomanagement es uns ermöglichen sollte, beständige und attraktive Renditen für unsere Anleger zu erzielen.“

Das Team verwaltet bereits größere Mandate und investiert im Auftrag des 129 Milliarden Pfund schweren With Profits Fund von M&G Life sowie externer Anleger in asiatische und japanische Aktien, um seine geografische Allokation weiter zu diversifizieren. 2021 wurde dem Team ein Mandat für Investments in chinesische Aktien übertragen, das auf 1,7 Milliarden Euro angewachsen ist. Die Auflage dieses Fonds ist Teil der Strategie von M&G, seine Anlagekapazitäten externen Anlegern in größerem Umfang zugänglich zu machen.

Fabiana Fedeli, CIO Equities, Multi Asset & Sustainability bei M&G Investments, fügt hinzu: „Aktives Management ist für Anleger, die das langfristige Wachstumspotenzial Chinas nutzen und gleichzeitig die Fallstricke vermeiden und die Volatilität des Marktes managen wollen, unerlässlich. Wir freuen uns, den M&G (Lux) China Fund aufzulegen und unseren Anlegern diese Möglichkeit zu bieten – geleitet von einem Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Region.“

Der M&G (Lux) China Fund zielt darauf ab, über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum eine höhere Gesamtrendite (Kapitalwachstum plus Erträge) abzüglich OCF zu erzielen als der MSCI China with 100% China A Share Index. Er hält in der Regel zwischen 50-80 Aktien und konzentriert sich auf Qualitätsunternehmen mit starken Bilanzen, nachhaltigen Cashflows und attraktiven Bewertungen.

Der Fonds ist als Teilfonds einer Luxemburger OGAW-SICAV strukturiert und wird institutionellen Anlegern und Großanlegern in Europa sowie professionellen Anlegern in Asien zur Verfügung stehen.