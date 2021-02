Neue Stuttgarter Fondsrente performance+ verbindet Einfachheit, Chancen und Flexibilität wie kein anderes Vorsorgekonzept

​Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. hat ihr Angebot im Bereich der Altersvorsorge vereinfacht und optimiert. Die neue Fondsrente performance+ vereint die bisherigen Vorsorgekonzpte performance-safe und invest. Für sicherheitsorientierte Kunden bleibt die Indexrente index-safe im Portfolio. Damit konzentriert Die Stuttgarter ihre Altersvorsorge auf zwei Anlagekonzepte. Mit performance+ bietet der Versicherer eines der einfachsten, chancenreichsten und flexibelsten Altersvorsorge-Konzepte am Markt. Dabei können Kunden das Verhältnis von Renditechancen und Beitragsgarantie individuell festlegen. Auch die Fondsanlage lässt sich entsprechend der eigenen Vorsorgebedürfnisse gestalten. Zudem ist ein hohes Maß an Flexibilität während der Vertragslaufzeit gewährleistet: performance+ lässt sich an die jeweils aktuellen Lebensumstände anpassen. „Mit performance+ haben wir ein zeitgemäßes Vorsorgeprodukt geschaffen, das dem Wunsch nach Sicherheit, Renditechancen und Flexibilität gleichermaßen entspricht“, erläutert Jens Göhner, Leiter Produkt- und Vertriebsmarketing Vorsorge und Investment bei der Stuttgarter. Die neue Fondsrente gibt es für alle Altersvorsorge-Schichten.

Einfach: reduzierte Komplexität durch Aufteilung des Guthabens auf nur zwei Anlagetöpfe

Im Vergleich zu Drei-Topf-Hybrid-Produkten verteilt sich bei performance+ das Kundenguthaben auf nur zwei Anlagetöpfe: das Sicherungsvermögen und die Fonds. Der bisher bei der Hybridrente performance-safe genutzte dritte Topf, der Wertsicherungsfonds, entfällt. Dies reduziert die Komplexität. Die Beratung gestaltet sich noch einfacher und noch verständlicher.

Chancenreich: je nach Wunsch renditefokussiert oder sicherheitsorientiert

Altersvorsorge braucht Rendite und Rendite braucht Chancen. Deshalb investiert performance+ in Fonds. Und hier haben Kunden die Möglichkeit, den Fokus entweder mehr auf Sicherheit oder mehr auf Renditechancen zu legen. Das Produktkonzept erlaubt die Wahl unterschiedlicher Beitragsgarantien. Beispielsweise können Kunden bei der BasisRente und der Privatrente eine Beitragsgarantie zwischen 80 % und 0 % festlegen. Diese Garantie lässt sich auch während der Laufzeit des Vertrags noch verändern. Unabhängig von der Garantiehöhe fließt bei laufender Beitragszahlung der Sparanteil in der Anfangszeit zu 100 % in die Fondsanlage. „Für Kunden bedeutet das: mehr Chancen auf ein schnelleres Vermögenswachstum, unabhängig von der gewählten Beitragsgarantie“, kommentiert Jens Göhner.

Bei der Ausgestaltung der Fondsanlage stehen den Kunden viele Möglichkeiten offen: Die Experten der Stuttgarter haben über 100 Fonds zusammengestellt. Diese Fonds eignen sich besonders für die langfristige Altersvorsorge. „Kunden können, von konservativ bis risikofreudig, in besondere Themen oder Branchen investieren, zum Beispiel in die Bereiche Gesundheitswesen, künstliche Intelligenz oder erneuerbare Energien. Sie können sich auch spezielle Fonds wünschen oder auf ein gemanagtes Portfolio der Stuttgarter vertrauen“, erklärt Jens Göhner.

Flexibel: individuell an Lebenssituation anpassbar

Das Leben verändert sich – die Vorsorge der Kunden verändert sich mit. performance+ lässt sich jederzeit flexibel an die individuelle Lebenssituation anpassen. So kann in der Privatrente beispielsweise die Beitragszahlung bei Familienzuwachs unterbrochen oder bei einem Karrieresprung aufgestockt werden. Sparer können einen Teil ihres Vermögens entnehmen, zum Beispiel zur Finanzierung des Eigenheims. Verschiedene Investmenttools erlauben es, das Fondsinvestment während der Laufzeit anzupassen. So zum Beispiel das optionale Auto-Lock-In zur Erhöhung des garantierten Kapitals zum Rentenbeginn. Bei den Auszahloptionen setzt Die Stuttgarter ebenfalls auf Flexibilität. Kunden erhalten die Leistung in der von ihnen gewünschten Form: als lebenslange Rente, einmalige Kapitalauszahlung oder Teilauszahlung.

Nachhaltig: auf Wunsch als GrüneRente erhältlich

Mit der Einführung der GrüneRente 2013 hat sich Die Stuttgarter als einer der Pioniere im Bereich der nachhaltigen Altersvorsorge positioniert. performance+ gibt es deshalb auch als nachhaltige Variante – die GrüneRente performance+. „Damit können Kunden jetzt für die eigene Zukunft und für die Zukunft der nachfolgenden Generationen einen wertvollen Beitrag leisten,“ erläutert Jens Göhner.

Die Stuttgarter informiert und schult zu kapitalmarktorientierten Angeboten

Interessierten Vermittlern bietet Die Stuttgarter vom 16. Februar bis zum 2. März 2021 ein breit angelegtes Informations- und Schulungsangebot. Nach ‚gut beraten‘ erhalten die Teilnehmenden 100 Minuten Bildungszeit. Im Rahmen eines innovativen, digitalen Formates erläutern unabhängige Experten die (Rendite-)Chancen kapitalmarktorientierter Produkte. Vertreter der Stuttgarter präsentieren das neue Produktportfolio: „Mit unserem neuen Angebot setzen wir Maßstäbe – sowohl durch das Produkt selbst als auch in der Art und Weise der informativen und gleichzeitig unterhaltenden Präsentation“, so Jens Göhner. Die Anmeldung ist ab sofort unter zweifacheinfach.stuttgarter.de möglich.

(Die Stuttgarter)