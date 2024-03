Neu bei Amundi: Emerging Markets Equity Focus Ex-China Fonds

Der Emerging Markets Equity Focus Ex-China Fond will so Anlegern ein ausgewogeneres Länderengagement mit attraktivem Wachstums- und Bewertungspotenzial bieten. Er wurde mit Blick auf die wachsende Nachfrage nach Schwellen­länderstrategien außerhalb Chinas entwickelt und richtet sich an Anleger, die ihre Kernaktienbestände in Schwellenländern breiter diversifizieren möchten.

Im Fokus der Anlagestrategie des Emerging Markets Equity Focus Ex-China Fonds stehen Unternehmen mit einem hohen Cash-Flow, geringer Verschuldung, einer angemessenen Eigenkapitalrendite sowie einer im Wettbewerbsvergleich herausragenden Unternehmensführung. Dabei kommt ein ausgewogener Ansatz zum Tragen, wobei die Liquidität und der Active Share (Maß zur Messung von Abweichungen zur Benchmark) wichtige Steuerungselemente sind.

Der Fonds wird von Mickaël Tricot, Portfoliomanager für Schwellenländeraktien, gemanagt. Unterstützt wird er von einem auf verschiedene Regionen spezialisierten Fondsmanagerteam mit einer durchschnittlichen Erfahrung in Schwellenländern von 18 Jahren. Das anlageklassenübergreifende Set-up von Amundi ermöglicht es den Anlageteams zudem, ein breites Spektrum an Anlagechancen zu nutzen.

„Angesichts der hohen und teils zunehmenden China-Gewichtung in Schwellenländerindizes wünschen sich viele Anleger mehr Flexibilität und eine breitere Diversifizierung bei ihren Schwellenländer-Engagements“, sagt Yerlan Syzdykov, Leiter Schwellenländer bei Amundi. „Initiativen zur Neuausrichtung strategischer Lieferketten haben das Potenzial, ausländische Direktinvestitionen und Handelsströme zu verändern, was verschiedene Schwellenländer unterschiedlich stark tangiert. Dies wird von Anlegern häufig unterschätzt. Wir freuen uns daher, eine Alternative zu bestehenden Schwellen­länderanlagen anzubieten.“

Der Fonds ist aktuell in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Österreich und Spanien zum Vertrieb zugelasse

