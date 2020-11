Nachhaltigkeits-Preis der Finanzbranche: Pangaea Life gewinnt den Morgen & Morgen Sustainable Award

Mit dem Award prämiert eine unabhängige Jury dieses Jahr erstmals die nachhaltigsten Produkte der gesamten Finanzbranche. Konkret sichert sich die nachhaltige Zukunftsvorsorge Pangaea Life Investment-Rente den Preis in der Umwelt-Kategorie Environment.

„Von Anfang an verfolgen wir mit Pangaea Life ein klares Ziel: Wir verbinden individuelle Zukunftsvorsorge und Geldanlage mit effektivem und transparentem Klimaschutz“, sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. „Den Nachhaltigkeitspreis eines der renommiertesten Analysehäuser der Finanzbranche zu gewinnen, macht uns glücklich und stolz. Das bestärkt uns auf unserem Weg, in der Versicherungsbranche mit konsequent nachhaltigen Produkten voranzugehen.“

Mit dem Sustainable Award in Finance zeichnet Morgen & Morgen Finanzprodukte mit einer besonders positiven Wirkung im Bereich der Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen aus. Unter 22 Teilnehmern aus der Finanzbranche kürte ein Fachgremium aus Wissenschaft und Praxis acht Produkte in den Kategorien Environment, Social und Governance zu den Gewinnern. In der Bewertung achteten die Experten insbesondere darauf, dass die Produkte dem Credo „Do good“ und „Do no harm“ gerecht werden. Außerdem müssen die Produkte umsetzen, was sie versprechen und dies transparent nachweisen können.

Die Jury besteht aus Henry Schäfer, Finanzprofessor im Ruhestand und geschäftsführender Gesellschafter des Nachhaltigkeits-Beratungshauses Ecco Works, Hans-Christian Reuss, Professor an der Universität Stuttgart und Forscher zu nachhaltigen Fahrzeug- und Mobilitätskonzepten, Joachim Geiberger, Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsführung von Morgen & Morgen, Stefanie Hüthig, Chefredakteurin Bankmagazin und Bernhard Rudolf, Chefredakteur Versicherungsmagazin.

Die Pangaea Life Investment-Rente verfolgt in der nachhaltigen Geldanlage eine Strategie, die sie von den meisten anderen Marktteilnehmern unterscheidet: Anders als grüne ETFs oder Aktien-Fonds, investieren Privat- und Kleinanleger mit der Pangaea Life Investment-Rente nicht in die volatilen Aktienmärkte, sondern direkt in Sachwerte-Anlagen regenerativer Energien – eine Option, die zuvor meist nur institutionellen Anlegern offenstand. Kunden wissen somit genau, in welche konkreten Projekte aus den Bereichen Solarenergie, Windkraft und Wasserkraft sie investieren und wie ihr Geld Tag für Tag klimafreundliche Rendite erwirtschaftet.

Schon mit einer Einmalanlage in Höhe von 50.000 Euro tragen Kunden zu einer CO2-Reduktion von 40.000 Tonnen bei. Das entspricht in etwa der Emission von 370.000 Auto-Kilometern – über neunmal längs des Äquators um die Welt.

(die Bayerische)