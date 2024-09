Nachhaltiges Investieren mit Überzeugung

Nachhaltige Investments gelten als Trendthema in der Investmentbranche. Kaum ein Vermögensverwalter, der entsprechende Fonds nicht im Sortiment hätte. Dass es manch einer dabei mit der Nachhaltigkeit möglicherweise nicht so genau nimmt, zeigt die Diskussion um das sogenannte Green Washing. Wer hier auf Nummer sicher gehen möchte, sollte sich einen Asset Manager sowie die Art und Weise, wie der seinen Fonds verwaltet, daher genau anschauen. Gut möglich, dass man dann beim terrAssisi- Aktienfonds landet.

Wie der ungewöhnliche Name bereits andeutet, ist der Fonds eng mit den Franziskaner Ordensgemeinschaften verbunden. Ursprünglich zur Anlage der Finanzmittel des eigenen Hilfswerks gedacht, fand der strenge und transparente Nachhaltigkeitsansatz des weltweit anlegenden Aktienfonds sehr schnell Zuspruch auch bei externen Investoren. Inzwischen verwaltet der terrAssisi Aktien I AMI annähernd 1,3 Milliarden Euro.

Die Investmentstrategie verfolgt einen Blend-Ansatz, der sowohl auf wachstumsstarke als auch auf dividendenstarke Titel setzt. Mit Blick auf die ESG-Kriterien werden diese einem Positiv-Screening (Bestin- Class) unterzogen. Die übriggebliebenen Portfoliokandidaten durchlaufen dann ein weiteres Prüfverfahren, bei dem diese sich den strengen Ausschlusskriterien der Franziskaner stellen müssen. Als Richtschnur dient hier die Systematik des Frankfurt- Hohenheimer Leitfadens. Auf der Basis dieses Ergebnisses übernehmen dann die Fondsmanager der Ampega Investment die Fundamentalanalyse sowie abschließend die Portfoliokonstruktion.

Dass der Ansatz des terrAssisi Aktien I AMI auch ökonomisch zu überzeugen weiß, zeigt ein Blick auf dessen langfristige Performance. Der vom Fondsanalysehaus Morningstar mit vier Sternen ausgezeichnete Fonds erzielte in den vergangenen zehn Jahren eine durchschnittliche Rendite von elf Prozent per annum. Er schneidet damit deutlich besser als der Durchschnitt gleichartiger Fonds ab. Was die Verwaltungskosten angeht, so ist der globale Aktienfonds mit einer TER von 1,3 Prozent vergleichsweise günstig. Für institutionelle Investoren liegt diese noch darunter.

FONDS-STECKBRIEF

• Unterstützung von Hilfsprojekten mit einem Teil der terrAssisi-Verwaltungsvergütung

• Weltweit investierender Aktienfonds

• Konservative Effizienz als Investmentstrategie

• Anlagen-Schwerpunkt im Industrie-, Technologie- und Gesundheitssektor

TERRASSISI