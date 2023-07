Investmentfonds

Nachhaltige Investments hautnah erleben: Pangaea Life startet App für digitale Investmentreise

Vom urbanen Berliner Stadtquartier in die sonnige Wüste Andalusiens – und zur Abkühlung an Norwegens stürmische Küste: Pangaea Life wird zum Reiseführer und lädt Vermittler und Kunden per App dazu ein, den nachhaltigen Sachwert-Investments der beiden Fonds „Blue Living“ und „Blue Energy“ einen Besuch abzustatten.