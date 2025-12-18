Nachhaltige Geldanlage weitergedacht

Nach dem erfolgreichen Start ihres ersten ETFs, dem UmweltBank UCITS ETF – Global SDG Focus (WKN: A3EV2A), im vergangenen Jahr, hat die UmweltBank in Zusammenarbeit mit der Luxemburger Service-KVG Axxion S.A. im Juli ihren zweiten börsengehandelten Fonds aufgelegt. Diesmal handelt es sich um einen Anleihen-ETF, dem UmweltBank UCITS ETF – Green & Social Bonds Euro (WKN: A41CHM) mit bewährtem Nachhaltigkeitsfokus. Warum die UmweltBank gerade jetzt diesen Schritt geht und was der neue ETF konkret bietet, erläutert Mark Bauer im Interview

Was genau steckt hinter der Entscheidung, einen zweiten ETF zu lancieren?

MARK BAUER: Der große Zuspruch für unseren ersten ETF hat deutlich gezeigt: Das Interesse an verantwortungsvoller Geldanlage ist nach wie vor vorhanden und wächst kontinuierlich – auch wenn das Thema Nachhaltigkeit gerade in der breiten Masse der Anlegenden nicht im Fokus steht. Dennoch suchen gerade in diesen unruhigen Zeiten viele Menschen gezielt nach Anlageformen, die sich positiv auf

Mensch und Natur auswirken und damit letztendlich die Welt ein bisschen besser machen. Deshalb war für uns klar, dass wir unser Angebot erweitern und Anlegenden auch im konservativeren Anleihenbereich eine transparente und zukunftsorientierte Anlagemöglichkeit bieten möchten. Mit dem neuen Bond-ETF gehen wir somit einen weiteren konsequenten Schritt, wirklich nachhaltige Finanzprodukte – ohne Wenn und Aber – für eine breitere Zielgruppe zugänglich zu machen.

Worin unterscheidet sich der neue ETF vom ersten?

MARK BAUER: Der zentrale Unterschied liegt in der Anlageklasse. Während unser erster ETF gezielt in Aktien nachhaltiger Unternehmen investiert, handelt es sich beim neuen Produkt um einen Anleihen- ETF, der diversifiziert in sogenannte Green und Social Bonds investiert, die von Staaten, supranationalen Institutionen oder Unternehmen emittiert wurden. Das ermöglicht eine breite Risikostreuung und bietet Anlegenden eine zusätzliche Möglichkeit, ihr Portfolio wirkungsorientiert auszubalancieren. Auch dieser ETF basiert auf einem Index, der von der UmweltBank in Zusammenarbeit mit Solactive entwickelt wurde. Mit Solactive haben wir bereits sehr gute Erfahrungen bei der Entwicklung unseres Aktienindex gemacht.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei der Auswahl der Anleihen?

MARK BAUER: Eine ganz zentrale! Denn Staaten und Unternehmen gestalten mit ihren Investitionen die Zukunft unserer Gesellschaft. Indem der ETF gezielt in Anleihen mit nachhaltigem Verwendungszweck investiert, fördert er die Finanzierung einer sozial-ökologischen Transformation. Damit wird auch abseits des Aktienmarktes positive Wirkung erzielt. Auch der neue ETF ist wie sein Vorgänger ein Artikel- 9-Produkt. Das bedeutet: Er verfolgt explizit ein nachhaltiges Anlageziel und unterliegt den höchsten Transparenz- und Nachhaltigkeitsanforderungen innerhalb der EU-Regulierung. Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit Solactive einen maßgeschneiderten Index konzipiert, bei dem ausschließlich Emittenten berücksichtigt werden, die die strengen Ausschlusskriterien der UmweltBank im Bereich der Green und Social Bonds erfüllen.

Können Sie Beispiele nennen?

MARK BAUER: Wir schließen unter anderem Unternehmen aus, die in fossile Energie, Rüstung, Atomkraft oder Tabak investieren oder gegen den UN Global Compact verstoßen. Die vollständige Liste aller Kriterien ist transparent in der Index-Guideline beschrieben und online zugänglich.

Warum setzen Sie gerade jetzt auf ein Anleihenprodukt?

MARK BAUER: In Euro denominierte Green und Social Bonds von Emittenten mit guter Bonität und einer Laufzeit von maximal fünf Jahren sind vor allem für Anlegende interessant, die in den aktuell volatilen Zeiten eine gewisse Stabilität und Sicherheit für ihr Depot suchen. Zudem können Anleihen gerade in einem diversifizierten Portfolio zur Risikoreduzierung beitragen.

An wen richtet sich der neue ETF?

MARK BAUER: An alle Anleger:innen, die ihr Geld verantwortungsvoll investieren wollen – egal ob privat oder institutionell. Besonders interessant ist der ETF auch für Menschen, die Wert auf eine solide Anlagestruktur legen, aber gleichzeitig einen echten Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten möchten. Die Kombination aus Transparenz, Glaubwürdigkeit und Auswahlprozess macht ihn zu einer attraktiven Option im nachhaltigen Anlageuniversum.

Was ist Ihr langfristiges Ziel mit dem neuen ETF?

MARK BAUER: Unser Ziel ist es, immer mehr Menschen dafür zu begeistern, Kapital im Sinne einer lebenswerten Zukunft zu investieren – ob über Aktien oder Anleihen. Mit dem neuen UmweltBank UCITS ETF – Green & Social Bonds Euro (WKN: A41CHM) gehen wir einen weiteren Schritt in diese Richtung.

