Nachfolge wird zum strategischen Schlüsselfaktor

Die Altersstruktur unabhängiger Wertpapierinstitute zeigt klaren Handlungsbedarf: Das Durchschnittsalter der Geschäftsleiter liegt bei 55 Jahren, knapp ein Drittel ist bereits 60 Jahre oder älter. Der Generationswechsel ist damit keine abstrakte Zukunftsfrage mehr, sondern eine akute strategische Herausforderung

Insgesamt 995 Geschäftsleitungsmitglieder wurden erfasst – 23,2 Prozent sind zwischen 60 und 65 Jahre alt, weitere 6,1 Prozent zwischen 66 und 69 Jahren, 4,8 Prozent sogar über 70 Jahre. Gleichzeitig sind nur 6,2 Prozent jünger als 40 Jahre. Diese Verteilung verdeutlicht: In den kommenden Jahren wird ein signifikanter Teil der Branche vor einem Führungswechsel stehen.

Da eine tragfähige Nachfolgelösung mehrere Jahre Vorlauf benötigt, entsteht daraus unmittelbarer strategischer Druck. Neben dem demografischen Faktor erhöhen regulatorische Anforderungen und steigende Fixkosten den Konsolidierungsdruck. Skaleneffekte und professionelle Infrastruktur werden zunehmend zum Wettbewerbsfaktor.

Nachfolge ist daher weit mehr als eine gesellschaftsrechtliche Frage. Sie betrifft Bewertung, Mitarbeiterbindung, Investorenvertrauen und die Sicherung der Investmentphilosophie. Häuser, die frühzeitig planen, behalten die Gestaltungshoheit – etwa durch Beteiligungsmodelle, Plattformlösungen oder strukturierte Integration unter ein Haftungsdach.

Der Generationswechsel wird die Marktstruktur in den kommenden fünf bis zehn Jahren spürbar verändern. Erfolgreich werden jene Institute sein, die Nachfolge nicht als Rückzug verstehen, sondern als strategischen Schritt zur Sicherung von Kontinuität, Stabilität und Wachstum.

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