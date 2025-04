Muss Kapitalanlage wirklich kompliziert sein?

Ein cleverer Dividendenfonds beweist das Gegenteil

Elf Jahre ist es nun her, da hatten die Frankfurter Fonds-Konzepteure von der Patriarch Multi-Manager GmbH eine beinahe schon banale Fondsidee. Angestachelt von der Vision, vielen sonst eher risikoaversen Menschen (statistisch knapp 80 % der Bundesbürger) über eine pfiffige Anlageform die Vorbehalte für ein Aktieninvestment zu nehmen.

Man gestalte also einen dividendenlastigen internationalen Aktienfonds, welcher quartalsweise ausschüttet. Und zwar möglichst ein Prozent je Quartal, also vier Prozent pro Jahr, um so einen Risikopuffer für die Aktienmarktentwicklung zu haben. Dazu trifft das Ausschüttungsprofil des Fonds ganz nebenbei das Einnahmeprofil beziehungsweise den Nerv vieler bisheriger „Zinssparer“.

VON DER VISION ZUR REALITÄT

Mittlerweile ist über ein Jahrzehnt vergangen. Zeit also, näher hinzuschauen, ob die damalige Fondsidee, der Patriarch Classic Dividende 4 Plus (WKN: HAFX6R), die Erwartungen der Anleger erfüllt hat. Und ob. Denn 44 Quartalsausschüttungen seit Auflage im Januar 2014 später, haben die Anleger exakt 44 Prozent Ausschüttung erhalten. Eben ein Prozent pro Quartal, wie zur Auflage der Finanzlösung anvisiert.

Was für ein Unterschied zu den wackeren deutschen Sparbuch-, Tagesgeld- und Festgeldanlegern, die über eine lange Phase der letzten elf Jahre alternativ Nullzinsen zu beklagen hatten und auch aktuell eher keine vier Prozent Ausschüttung im Jahr erwarten dürfen.

UND DIE AKTIENMARKT-KOMPONENTE?

Bleibt noch ein Blick auf den Aktienmarktbeitrag des Fonds. Dieser ist wie zu erwarten „wechselhaft“. Genau deshalb ist der „Ausschüttungspuffer“ von vier Prozent p. a. ja so wichtig. Fünf von elf Jahren Fonds-Historie waren dabei vom Ergebnis her negativ.

Dafür brachten fünf der sechs positiven Jahre stets sogar ein zweistelliges Plusergebnis für die Investoren ins Ziel! Besonders beeindruckend sieht man den Rückenwind des Aktienmarktes in einer guten Marktphase, wenn man sich die letzten 4,5 Jahre in der Grafik ansieht (Stichtag 31.01.25).

Herausragende 45,67 Prozent Wertsteigerung des Depots oder, anders gesagt 8,7 Prozent Rendite p. a. (netto nach laufenden Spesen)! Davon 18 Prozent ausgeschüttet. Anlegerherz, was willst du mehr? Übrigens, nur ein guter Aktienmonat wie beispielsweise der Januar 2025 kann dabei mit über acht Prozent plus eine ganz Jahresrendite liefern. Im Vergleich dazu stünde für den klassischen deutschen Zinssparer (Festgeld, Sparbuch etc.) durchschnittlich gerade mal ein Fünftel des Fondsergebnisses über denselben Zeitraum zu Buche!

ZU SCHWIERIG? WOHL KAUM!

Bleibt die Frage, warum nicht noch mehr ehemalige Zinsinvestoren den Patriarch Classic Dividende 4 Plus für sich entdeckt haben? Denn schwierig ist es wirklich nicht. Man braucht als Anleger lediglich ein Wertpapierdepot und kauft einfach für den gewünschten Betrag Fondsanteile des beschriebenen Dividendenfonds und wartet auf die nächste Quartalsausschüttung. Wie gesagt: Kapitalanlage kann mit dem Patriarch Classic Dividende 4 Plus so einfach sein! Egal, ob als Einmalanlage, Sparplan oder Entnahmeplan.

PATRIARCH