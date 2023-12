Murphy&Spitz und Monega bauen ihre Kooperation aus

Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH hat Anfang Oktober die Verwaltung des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland (A-Tranche LU0360172109 / I-Tranche LU1541981996) von der in der Abwicklung befindlichen Heydt Invest S.A. übernommen. Damit baut Monega ihre Partnerschaft mit Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG und ihr Angebot an nachhaltigen Partnerfonds weiter aus. Bereits seit November 2022 verwaltet Monega den neu aufgelegten Murphy&Spitz Green Bond Fund (DE000A3CQVS2). Die beiden Fonds werden von Murphy&Spitz gemanagt und sind Artikel 9-Fonds gemäß SFDR.

„Die Murphy & Spitz-Fonds richten sich an mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die die Chancen an den Aktien- und Rentenmärkten nutzen möchten, aber mit ihrer Anlage vor allem auch einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft leisten wollen“, erläutert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega.

Der im Jahr 2008 aufgelegte und mehrfach ausgezeichnete Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland ist ein auf den deutschsprachigen Raum fokussierter Nachhaltigkeitsfonds. Der Mischfonds investiert nach stringenten Nachhaltigkeitskriterien ausschließlich in Unternehmen nachhaltiger Branchen, wie Erneuerbare Energien, Gesundheit, umweltfreundliche Mobilität, Energieeffizienz, nachwachsende Rohstoffe, ökologisches Bauen, Naturkost, Bildung und Wasser. Die hauseigenen Analyst:innen wählen die ökonomischen und ökologischen Vorreiter einer Branche gezielt für den Fonds aus. Der Schwerpunkt der Investments liegt dabei auf kleinen und mittelständischen Unternehmen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in der Militär- oder Atomindustrie, Produktion und Nutzung fossiler Energieträger, umweltschädlichen Technologien, Drogenproduktion und -handel inkl. Tabak und Alkohol sowie Pornographie konsequent ausgeschlossen.*

Der Murphy&Spitz Green Bond Fund basiert auf demselben strengen Nachhaltigkeitskonzept des Best-of-Class-Ansatzes. Auf dieser Grundlage investiert er in Anleihen kleiner und mittelständischer Unternehmen mit Fokus auf den Euroraum.* Das Portfolio des im November 2022 aufgelegten Fonds befindet sich noch im Aufbau. Aktuell sind gut 93 Prozent des Fondsvermögens allokiert. „Wir haben uns in über 24 Jahren umfassendes Know-How in nachhaltigen Themen und Technologien aufgebaut, pflegen enge Kontakte zu Experten und Unternehmen nachhaltiger Branchen und prüfen auf dieser Grundlage unsere Investments“, berichtet Andrew Murphy, Vorstand und Gründer der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Übernahme des Murphy&Spitz Umweltfonds Deutschland nun den ersten Partnerfonds auf unserer neuen Luxemburger KVG-Plattform anbieten und die im vergangenen Jahr für den Murphy & Spitz Green Bond Fund erfolgreich gestartete Kooperation weiter ausbauen können“, kommentiert Monega-Geschäftsführer Bernhard Fünger. Durch die Gründung der neuen Niederlassung in Luxemburg Anfang dieses Jahres stärkt Monega ihr Geschäft mit bestehenden Kunden, die auch in Luxemburg von Monega betreut werden wollen. Gleichzeitig will die Gesellschaft ihre Kundenbasis sowohl im Bereich der Publikumsfonds als auch der Spezialfonds systematisch erweitern. Bis Ende 2024 rechnet Monega mit rund zehn Fonds auf ihrer Luxemburger Plattform in einem Volumen von mehreren hundert Millionen Euro.

Die Murphy&Spitz-Fonds gehören zu den rund 60 Partnerfonds, die Monega auf ihren KVG-Plattformen anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für mehrere Kundengruppen auflegt und verwaltet.