Multitude SE stärkt Marktposition

Multitude SE, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, KMU und andere FinTechs anbietet hat gestern mit seinem Geschäftsbereich CapitalBox, Spezialist für alternative Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen in Europa, die Übernahme des Geschäfts von Omniveta Finance mit Sitz in Kopenhagen bekannt gegeben.

Das Factoring-Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kreditliquidität für KMU in ganz Dänemark zu verbessern. Über die Bedingungen der Transaktion, die am 1. März 2024 vereinbart wurde, haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit der Akquisition baut CapitalBox seine Marktposition im Bereich der Unternehmenskredite weiter aus und stärkt das KMU-Banking von Multitude. Die Transaktion steht im Einklang mit der neuen Strategie von Multitude, seine Marktstellung als alternativer Kreditgeber neben Banken zu stärken und sein Geschäftsmodell durch kontinuierliches organisches Wachstum, Partnerschaften und Übernahmen weiter auszubauen. Das Unternehmen wird die Transaktion aus seinen starken Erträgen und seiner hohen Rentabilität finanzieren. Dieser Schritt folgt der jüngsten Ankündigung von CapitalBox, sein Produktangebot mit besicherten Ratenkrediten zu diversifizieren.

Omniveta wurde 2012 gegründet und ist auf Factoring spezialisiert, wodurch es das aktuelle Angebot von CapitalBox an alternativen Finanzierungslösungen ergänzt. Dem Unternehmen ist es gelungen, seine Zusammenarbeit mit strategischen Lieferanten zu verbessern, um eine sofortige Verbesserung der Liquidität für dänische KMU zu erreichen.

Die Lieferanten erhalten eine Barzahlung, während die KMU-Kunden des Unternehmens in der Lage sind, das vereinbarte Zahlungsziel einzuhalten, das von Omniveta finanziert wird. Die bessere Liquidität der Lieferanten wiederum sichert die Lieferung und macht Anträge auf vorzeitige Zahlung überflüssig, was einen gesunden Cashflow auf beiden Seiten gewährleistet. Die Genehmigung der Rechnungen und die Begleichung der Zahlungen erfolgen gleichzeitig.

Omniveta wird künftig unter dem Namen CapitalBox auftreten, und das gesamte Team wird in die dänische Abteilung von CapitalBox integriert. Die Übernahme soll das Factoring nicht nur für KMU in Dänemark, sondern in allen Märkten, die CapitalBox derzeit bedient, verändern.

„Wir freuen uns, dass Omniveta künftig ein Teil von Multitude sein wird. Mit der Übernahme von Omniveta stärken wir nicht nur die Position von CapitalBox auf dem europäischen Markt, sondern bekräftigen auch unser Ziel, der führende Anbieter von Nichtbank-Krediten in Europa zu werden“, so Jorma Jokela, CEO von Multitude SE.

„Omniveta ist die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Produktangebot. Durch die Kombination von CapitalBox und Omniveta erweitern wir konsequent unser Geschäftsmodell und unseren Mehrwert für unsere Kunden. Wir werden die Expertise von Omniveta nicht nur auf dem dänischen Markt, sondern für alle unsere Kunden in ganz Europa verfügbar machen“, sagt Lasse Mäkelä, Chief Strategy and IR Officer.

