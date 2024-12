Moonfare Private-Equity-Ausblick 2025

Die Börsengänge und Unternehmensverkäufe werden 2025 zunehmen, da sich die Finanzierungsbedingungen entspannen und die an außerbörslichen Transaktionen beteiligten Akteure zunehmend optimistisch werden, prognostiziert der Private-Equity-Anbieter Moonfare.

Zum Jahresende 2024 haben die Analysten von Moonfare zehn wichtige Trends für die Anlageklasse Private Equity identifiziert, auf die Investoren im nächsten Jahr achten sollte. Ein stabileres und wahrscheinlich sinkendes Zinsumfeld sollte es Käufern und Verkäufern am Private-Equity-Markt erleichtern, Risiken zu bewerten. Damit eröffnen sich Ausstiegsmöglichkeiten für Unternehmen, die zuvor durch große Unterschiede in den Preisevorstellungen von Käufern und Verkäufern beeinträchtigt wurden, so Moonfare. Auch die Zahl der Börsengänge werde 2025 voraussichtlich zunehmen.

„Die durchschnittliche Haltedauer von Unternehmensbeteiligungen hat sich in diesem Jahr nach einem Anstieg im Jahr 2023 wieder verringert. Wir erwarten, dass eine Reihe von Push- und Pull-Faktoren die Börsengänge und Unternehmensverkäufe 2025 ankurbeln werden“, kommentierte Steffen Pauls, Mitgründer und Co-CEO von Moonfare. “Obwohl die Private-Equity-Aktivitäten unter dem Niveau des Spitzenjahrs 2021 bleiben, nimmt die Erholung nun deutlich an Fahrt auf.“

Wenn die Börsenkurse ihren Aufwärtstrend fortsetzen und die Inflation unter Kontrolle bleibt, ist es wahrscheinlich, dass die Private-Equity-Fonds die Vermögenswerte in ihren Portfolios im Jahr 2025 aufwerten werden, um günstigere wirtschaftliche Bedingungen und reibungslosere Wachstumschancen für die Portfoliounternehmen widerzuspiegeln. In wachstumsstarken Segmenten wie bei Unternehmen mit Aktivitäten rund um Künstlicher Intelligenz (KI), Cybersicherheit und grüner Energie kann dies bereits beobachtet werden.

Die zehn Private-Equity-Trends von Moonfare für 2025 sind:

1. Börsengänge und Unternehmenstransaktionen dürften sich mit der Lockerung der Finanzierungsbedingungen beleben

„Das Finanzsystem erfreut sich einer Phase des billigen Geldes, was wiederum Finanzaktien und die Aktivität im Bereich Private Equity unterstützen dürfte. Dies könnte auch dazu beitragen, den Boden für die Rückkehr von Börsengängen im Jahr 2025 zu bereiten“, kommentierte Mike O’Sullivan, Chefökonom von Moonfare.

2. Es wird erwartet, dass Dealmaker zunehmend optimistisch werden

In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 war bereits ein Anstieg des Dealflows zu verzeichnen,[1] insbesondere bei Mid-Market Managern, auch wenn es noch ein weiter Weg ist, bis das Niveau von 2021 wieder erreicht wird.

Die Präsidentschaft von Trump könnte auch die Private-Equity-Aktivitäten ankurbeln, da sie Unternehmensverkäufe eher unterstützt und sich das regulatorische Umfeld entspannt.

3. Die Beliebtheit von semi-liquiden Fonds wird weiter steigen

Die Nachfrage nach und die Auflegung von semi-liquiden Fonds werden 2025 weiter steigen, da einzelne Anleger verstärkt Produkte erwarten, die besser auf sie zugeschnitten sind.

4. Die Bewertungen von Private Equity könnten steigen, um günstigere wirtschaftliche Bedingungen widerzuspiegeln

Die Bewertungen werden 2025 wahrscheinlich einen Aufschwung erleben, wenn die öffentlichen Märkte weiter steigen und die wirtschaftlichen Fundamentaldaten günstig bleiben. Es gibt bereits Hinweise auf höhere Einstiegsmultiplikatoren, insbesondere in den USA. [2]

5. Angebote im Bereich Private Credit werden sich wahrscheinlich in Richtung maßgeschneiderter Finanzierungen entwickeln

Das Angebot von Unternehmensfinanzierungen außerhalb des Bankensektors (Private Credit) wird weiter zunehmen, mit einem Fokus auf maßgeschneiderte Produkte, da nun viele niedrig verzinste Verbindlichkeiten fällig werden. Kreditnehmer müssen verschiedene Möglichkeiten zur Finanzierung nutzen – dies sollte Möglichkeiten für private Kreditfonds schaffen, maßgeschneiderte Finanzierungen bereitzustellen, so Moonfare.

6. Secondaries werden ihre Expansion als Instrumente zur Verwaltung von Liquidität und Portfolios fortsetzen

Nach einem wahrscheinlichen Rekordjahr 2024 wird 2025 ein weiteres ereignisreiches Jahr für Sekundärinvestitionen werden.[3] Das Fundraising und der Kapitaleinsatz werden weiterhin hoch bleiben, und das Transaktionsvolumen für Deals, die von General- und Limited Partners geleitet werden, wird weiter wachsen.

7. Venture Capital wird weiterhin die Rentabilität priorisieren

Die Bereitstellung von Risiko- oder Wagniskapital (Venture Capital) wird 2025 wahrscheinlich auf einer solideren Grundlage stehen, auch wenn das niedrigere Transaktionsvolumen noch einige Zeit anhalten könnte. Die Börsengänge und Unternehmenstransaktionen könnten dank allgemein steigender Bewertungen später im Jahr 2025 anziehen. Bemerkenswert ist der Anstieg von Venture Debt, das sowohl wachstumsstärkere Unternehmen als auch wachstumsorientierte Firmen anzieht, die zusätzliche Finanzmittel benötigen, ohne ihre Bewertungen in einem Eigenkapital-Fundraising zu riskieren.



8. Technologie- und klimagetriebene Transformation wird Transaktionen von Industriewerten und Anbieter von Unternehmensdienstleistungen vorantreiben

Industriewerten und Anbieter von Unternehmensdienstleistungen sind stabile Unternehmen mit vorhersehbaren Einnahmequellen und hoher Cash-Generierung. Sie werden angesichts eines anziehenden Transaktionsvolumens im kommenden Jahr wahrscheinlich zu den bedeutendsten Sektoren für KI-Transaktionen gehören.[4] Technologie- und klimagetriebene Transformation werden Transaktionen in beiden Sektoren vorantreiben.

9. Makroökonomische Probleme werden im Rampenlicht bleiben

Makroökonomische Probleme werden Private-Equity-Unternehmen weiterhin beschäftigen. In einem Bericht von Goldman Sachs Asset Management aus dem Jahr 2024 gaben fast zwei Drittel der befragten General Partner und Limited Partner an, dass das geopolitische Risiko das größte Investitionsrisiko für sie darstelle (gegenüber 46 Prozent im Jahr 2023).[5] Zu den weiteren potenziellen Risiken gehören höhere Zinssätze über einen längeren Zeitraum, eine mögliche Belastung des BIP-Wachstums, mögliche protektionistische Maßnahmen der USA, und ein engeres Zeitfenster für Börsengänge, das möglicherweise nur sehr begrenzte alternative Exitchancen für die größten Transaktionen bietet.[6]

Hier zeigt der Chefökonom von Moonfare die globalen Makrothemen auf, die das Jahr 2025 prägen könnten.

10. Der Fokus auf operative Veränderungen bleibt der Schlüssel zum Erfolg

Aufgrund der anhaltenden makroökonomischen Herausforderungen und globalen Unsicherheiten müssen Unternehmen ihre Wertschöpfungsstrategien perfektionieren.[7] Moonfare betont seit langem, dass operative Verbesserungen der Schlüsselfaktor für den Erfolg von General Partnern (GP) als Verantwortliche eines Private-Equity-Fonds sind sind. Diese werden im Jahr 2025 besonders wichtig sein. General Partner stellen derzeit verstärkt Mitarbeiter mit Branchenkenntnissen und mit Erfahrung in diesen Bereichen ein, z. B. im Supply Chain Management oder der Technologieintegration.[8]

Hier finden Sie eine ausführlichere Darstellung der zehn wichtigsten Trends für Bereich Private Equity im Jahr 2025 von Moonfare.