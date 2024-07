Moonfare-App bietet direkten Zugang für Kleinanleger zu Private-Equity-Anlagen

„Seit dem Tag, an dem ich Moonfare gegründet habe, wollte ich die von uns sorgfältig ausgewählten Anlagen unmittelbar für Privatanleger zugänglich machen. Die Nutzer werden über die App das gleiche Maß an Investmentexpertise, Due Diligence, digitaler Erfahrung und Lernmaterialien erhalten, das bestehende Investoren auf unserer Online-Plattform genießen. Dieses Maß an Sorgfalt und Fachwissen sollte das Ziel der Demokratisierung von Private Equity sein, und ich freue mich sehr, dass es nun so weit ist“, sagt Steffen Pauls, Gründer und CEO von Moonfare.

Die Moonfare-App bietet Anlegern einen nahtlosen und sicheren digitalen Zugang zu den professionellen Private-Equity-Investitionen in den ELTIF des Unternehmens.

Die App bietet eine schnelle Registrierung, ein digitales Onboarding inklusive Kundenidentifizierung, eine Seite mit Fondsdetails, die die erforderlichen Informationen, Unterlagen und Darstellung der anfallenden Gebühren enthält, die Unterzeichnung/Annahme von Zeichnungsunterlagen, digitales Reporting inklusive umfassender Quartalsberichte sowie In-App-Lernmaterial, das sich an Anleger richtet, die noch nicht in Privatmärkte investieren.

Auch wenn Moonfare Investitionen in Privatmärkte als langfristige Verpflichtung betrachtet, haben die Nutzer nach einer anfänglichen zweijährigen Haltefrist potentiell Zugang zu früher Liquidität über einen regelmäßigen digitalen Zweitmarkt, der von Moonfare betrieben wird.

Der ELTIF von Moonfare

Moonfare gehörte zu den ersten Unternehmen, die nach dem Inkrafttreten der neuen ELTIF-Verordnung im Januar eine ELTIF-Strategie für Private Equity auflegten.

Die Strategie basiert auf denselben institutionellen Anlagemöglichkeiten wie die bestehende Plattform von Moonfare. Sie wird in Private-Equity-Fonds von renommierten Private-Equity-Managern investieren sowie direkte Co-Investitionen in profitable Unternehmen vornehmen.

Die Strategie nutzt die Flexibilität, unter der neuen ELTIF-Verordnung Dachfondsstrukturen nutzen zu können, um ein diversifiziertes Portfolio und damit potenziell stabilere Renditen für Anleger zu schaffen, die noch nicht in den Privatmarkt investieren. Die Strategie wird über Sektoren, Regionen und Manager stark diversifiziert sein, wobei Investments in rund 50 Portfoliounternehmen erwartet werden.

Die Moonfare-App ist für deutsche Anleger in deutscher Sprache verfügbar und soll später auch in anderen EU-Ländern eingeführt werden.

Weitere Informationen hier