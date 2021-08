Montano mit neuem Fokus und Ambitionen

Die bisher vornehmlich als Dienstleister unter der Firmierung Montano Asset Management GmbH agierenden Münchner Investment-Spezialisten firmieren um zur Montano Real Estate GmbH. Ihr Leistungsspektrum erweitern sie ab sofort um eigene Investment-Produkte. Das Unternehmen verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie.

Erklärtes Ziel der beiden Montano Gründer und Managing Partner Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl ist die Steigerung des Assets under Management-Volumens auf 6-8 Milliarden Euro bis 2025. Im ersten Halbjahr 2021 realisierte Montano bereits ein Transaktionsvolumen von rund 800 Millionen Euro. Somit ist die Umsetzung der Wachstumsstrategie auf gutem Weg. Die Beteiligung der TTL AG an Montano Ende 2020, die im Mai von zunächst 30% auf nunmehr 50% aufgestockt wurde, verleiht zusätzlichen Rückenwind.

„Wir freuen uns, künftig attraktive Core Immobilien selbst zu erwerben und in eigene Investmentprodukte einzubringen,“ sagt Ramin Rabeian. „Als unabhängiger lokaler Anker unserer internationalen Kunden erschließen wir seit bald zehn Jahren Top-Objekte auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt. Jetzt ist es Zeit, die nächste Stufe zu zünden.“ Sebastian Schöberl ergänzt: „Wir verstehen Immobilien und wir verstehen Investments. Was läge näher, als diese Kompetenzen in eigene Produkte umzumünzen und uns damit hiesigen institutionellen Investoren als Partner anzubieten? Wir gehen mit dem eigenen Erwerb von Immobilien viel stärker selbst ins Risiko und übernehmen Verantwortung für signifikante Wertsteigerung nachhaltiger Investments.“

2013 von Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl gegründet, avancierte Montano rasch zum führenden unabhängigen Real Estate Investment- und Management-Unternehmen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt. Umfassende Erfahrung im Asset Management für institutionelle und internationale Investoren sicherte einen stetig wachsenden Strom namhafter betreuter Immobilienprojekte. Nach über vierzig erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen und mit über 1,6 Milliarden Euro Assets under Management bietet Montano nun auch eigene Produkte für institutionelle Investoren an. Ziel des Unternehmens ist es, komplexe Immobilienprojekte so vorzukonfigurieren, dass Investoren unter klaren Rahmenbedingungen lukrative Wertsteigerungen deutlich oberhalb des Marktniveaus realisieren können.

(Montano Real Estate)