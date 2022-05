Monega stellt Vertriebsexperten ein

Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) hat ihr Vertriebsteam erweitert. Jan-Philipp Schmidt (34), der über mehrjährige Erfahrungen im Fondsgeschäft sowie in der Betreuung von institutionellen und Wholesale-Kunden verfügt, bringt seine Expertise seit dem Frühjahr dieses Jahres in den Fondsvertrieb der Monega ein. Er übernimmt damit die Aufgaben von Volker Pantel, der Ende Juli dieses Jahres in den Ruhestand gehen wird.

Jan-Philipp Schmidt übernimmt bei Monega von Volker Pantel die Betreuung von Kunden wie Dachfondsmanager, Vermögensverwalter, IFAs, Investmentpools und Fondsplattformen. In diesen Vertriebswegen verantwortet er die Konzeption, Auflage und Vermarktung der Monega Publikums- sowie Partnerfonds.

Vor seinem Wechsel zur Monega war Jan-Philipp Schmidt zwei Jahre für den Frankfurter Indexspezialisten Index Intelligence tätig, wo er als Senior Sales Manager und Prokurist für den deutschen und österreichischen Markt verantwortlich zeichnete. Zuvor arbeitete er für HSBC Global AM im Bereich Institutional Business sowie als Investmentstratege für Talanx Asset Management in Köln. Seine Karriere begann der Betriebs- und Volkswirt 2015 als Asset Allocation-Berater im Private Banking der BHF-Bank in Frankfurt.

Mit der Neueinstellung will Monega ihr Publikumsfondsgeschäft in Deutschland weiter vorantreiben. Derzeit verwaltet die Gesellschaft ca. 3 Milliarden Euro in 70 Publikumsfonds sowie 4,5 Milliarden Euro in Spezialfonds und Mandaten der Finanzportfolioverwaltung. „Wir freuen uns sehr, mit Herrn Schmidt einen erfahrenen Vertriebsexperten für unser Team gewonnen zu haben, der mit den Betreuungs- und Servicebedürfnissen von Vertriebspartnern bestens vertraut ist“, kommentiert Geschäftsführer Christian Finke, der für die Bereiche Portfolio Management, Vertrieb und IT der Monega zuständig ist.

(Monega KAG)