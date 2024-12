Mein Geld Exklusiv-Interview: Was 2025 die Kapitalmärkte bewegen wird

𝗝𝗲𝘁𝘇𝘁 𝗮𝘂𝗳 𝘁-𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲:

Wir freuen uns, unsere neue Partnerschaft mit 𝘵-𝘰𝘯𝘭𝘪𝘯𝘦 bekanntzugeben! Diese Kooperation ermöglicht es uns, unsere fundierte Expertise und hochwertigen Inhalte einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. Mit einem starken Partner an unserer Seite möchten wir Ihnen exklusive Einblicke in die Welt der Finanzen bieten und Sie dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen zu treffen. 🚀



𝗗𝗲𝗻 𝗔𝘂𝗳𝘁𝗮𝗸𝘁 𝘂𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲𝗿 𝗭𝘂𝘀𝗮𝗺𝗺𝗲𝗻𝗮𝗿𝗯𝗲𝗶𝘁 bildet ein spannender Beitrag mit 𝗗𝗿. 𝗛𝗲𝗻𝗱𝗿𝗶𝗸 𝗟𝗲𝗯𝗲𝗿, Gründer und Fondsmanager von 𝘈𝘤𝘢𝘵𝘪𝘴.

📌 𝗪𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗴𝗲𝗵𝘁 𝗲𝘀?



Im Gespräch mit Isabelle Hägewald, Verlegerin des Anlegermagazins 𝘔𝘦𝘪𝘯 𝘎𝘦𝘭𝘥, beleuchtet Dr. Leber:



➡️ Die wichtigsten Trends an den Kapitalmärkten

➡️ Die Chancen und Risiken aktueller Marktbedingungen

➡️ Was Value Investing wirklich bedeutet und wie Anleger davon profitieren können

💡 𝗩𝗮𝗹𝘂𝗲 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 – eine bewährte Strategie, die durch den Kauf unterbewerteter Aktien und Geduld langfristige Renditen von 5 bis 10 % ermöglicht.



🎥 𝗝𝗲𝘁𝘇𝘁 𝗲𝘅𝗸𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃 𝗮𝘂𝗳 𝘁-𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝗦𝗲𝗵𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗲, 𝘄𝗶𝗲 𝗗𝗿. 𝗟𝗲𝗯𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗹𝗯𝘀𝘁 𝗶𝗻 𝘁𝘂𝗿𝗯𝘂𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻 𝗭𝗲𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗲𝗿𝗳𝗼𝗹𝗴𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗲𝗿𝘁. https://lnkd.in/e7ZimB2J