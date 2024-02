Zahlreiche Megatrends haben unser Leben in der Geschichte grundlegend verändert, und sie tun es auch heute und in Zukunft. Diese Megatrends haben hunderte erfolgreiche Geschäftsmodelle hervorgebracht und Wohlstand und Innovationen vorangetrieben. Megatrends finden und in Vorreiter investieren: Genau darauf konzentriert sich unser Fonds DJE – Multi Asset & Trends.

Der offensiv ausgerichtete und weltweit anlegende Multi-Asset Fonds DJE – Multi Asset & Trends von DJE Kapital setzt seit Jahren auf eine flexibel anpassbare Mischung aus Aktien, Anleihen, Edelmetallen sowie Kasse beziehungsweise Absicherungsgeschäfte für schwierigere Marktphasen. Im aktuellen Umfeld hat der Fonds daher den Anteil an Anleihen erhöht, um vom höheren Zinsniveau zu profitieren. Dieses Konzept ist gerade im aktuellen, ausgesprochen herausfordernden Kapitalmarktumfeld eine zeitgemäße Antwort für Anleger.

DJE setzt bei der Suche nach Unternehmen, deren Geschäftsmodelle von Megatrends profitieren, auf die geballte Power des hauseigenen Research-Teams. Zwölf Analysten beobachten ein Anlageuniversum von über 2.000 Unternehmen, sammeln riesige Datenmengen und werten diese aus. Diesen Wissensschatz kann Fondsmanager Moritz Rehmann für die Auswahl der Aktien im DJE – Multi Asset & Trends nutzen.

Mit seinem dynamischen Ansatz erreichte der Fonds zum Beispiel seit Jahresbeginn eine Performance von 9,32 Prozent (Stand 01.09.2023). Als offensiver Mischfonds bietet er Anlegern eine defensive Komponente mit Anleihen und Edelmetallen und die Wachstumskomponente durch Aktien. Dabei ist der Fonds flexibel, was diese Komponenten anbelangt. Die Anleihekomponente ist beispielsweise in letzter Zeit auf ca. 20 Prozent gewachsen im Vergleich zu zehn Prozent in der Niedrigzinsphase. Die laufende Rendite für Anleihen im Fonds liegt derzeit bei 5,3 Prozent mit einer durchschnittlichen Duration von zweieinhalb Jahren.

Der Fonds hat bezüglich Anleihen auch eine hohe Flexibilität. Im Moment setzen wir beispielsweise auch auf amerikanische Staatsanleihen, weil das Premium von Unternehmensanleihen im Verhältnis derzeit gering ist.

Bei der Aktienkomponente hat der Fonds langfristige, thematisch klar definierte Trends im Fokus. Fondsmanager Moritz Rehmann identifiziert Unternehmen, deren Wachstumsperspektiven strukturell untermauert sind und mindestens die nächsten drei bis fünf Jahre umfassen. Der Schwerpunkt liegt hier bei Unternehmen aus Bereichen wie „Digitales Leben“, „Gesundheit“ oder „Grüne Technologien“.

Auch geografisch ist der Fonds flexibel. So wurden in letzter Zeit zum Beispiel Investments in Japan erhöht. Das Land öffnet sich mehr für ausländische Investoren. Die Löhne haben sich im Land erhöht und damit wird die Inflation angefacht. Die Währung ist weiter schwach, was förderlich für exportorientierte Unternehmen ist. Denn die Finanzierung für Unternehmen ist durch den moderaten Leitzins noch immer günstig und untermauert die Bewertung des Aktienmarktes.

Diese Mischung aus Taktik und Trends ist charakteristisch für den DJE – Multi Asset & Trends. Der Fonds ist damit prinzipiell für Anleger mit etwas mehr Risikoappetit geeignet, da durch die Wachstumskomponente auch etwas mehr Volatilität vorkommt, die aber durch die weiteren Anlagebausteine abgemildert wird.

DJE