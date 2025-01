Maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Erfolg im Wertpapierhandel

Modularer Service und technologische Exzellenz für institutionelle Anleger

In einem dynamischen und volatilen Finanzumfeld sind institutionelle Anleger auf Partner angewiesen, die nicht nur technologische Exzellenz bieten, sondern auch die nötige Marktexpertise mitbringen. Seit über 35 Jahren ist die Steubing AG als verlässlicher Partner im Wertpapierhandel etabliert und überzeugt durch maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Kundenanforderungen. Unsere Erfolgsfaktoren sind unser umfassendes Serviceangebot und die Fähigkeit, technologische Innovationen schnell und effizient zu adaptieren.

MULTI ASSET TRADING: DIE GANZE WELT DES WERTPAPIERHANDELS UNTER EINEM DACH

Die Steubing AG ist ein spezialisiertes Wertpapierhandelshaus, das sich durch sein modulares Dienstleistungsangebot auszeichnet. Unterstützt durch modernste Technologien agiert die Steubing AG als zentrales Gateway im Bereich des Multi Asset Trading, um den Handel über sämtliche Märkte rund um den Globus zu ermöglichen. Die Expertise unserer Händler erstreckt sich über alle Assetklassen, was eine breite und tiefgehende Betreuung garantiert.

Neben dem Zugang zu den globalen Kapitalmärkten profitieren unsere Kunden durch unsere strategischen Partnerschaften von einem umfangreichen Netzwerk an spezialisierten und lokalen Brokern, die Transparenz und Fairness bei der Ausführung garantieren. Die Steubing AG kann diese qualitative Ausführung auch quantitativ nachweisen, was einen wichtigen Vorteil in einem umkämpften Markt darstellt. Als One-Stop-Shop-Servicepartner bieten wir eine umfangreiche Betreuung an: von der Abwicklung aller Assetklassen bis hin zur Übernahme der Nachhandelsaktivitäten, einschließlich Middle Office und regulatorischer Aufgaben. Dies bietet unseren Kunden eine ganzheitliche und effiziente Lösung für ihre Handelsbedürfnisse.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR ASSET MANAGER UND FONDSINITIATOREN

Neben dem Handel bietet die Steubing AG auch vielfältige Dienstleistungen im Bereich der Asset Management Services an: Wir stellen eine Portfoliomanagement- Software bereit, die ein integriertes Ordermanagement-Tool umfasst. Über diese Plattform können neben dem Steubing- Handelsdesk auch diverse Drittbroker angesteuert werden, was eine flexible und effiziente Handhabung ermöglicht. Für Fondsinitiatoren, Anlageberater und Vermögensverwalter ist die Steubing AG der ideale Outsourcing-Partner. Im Auftrag der Kapitalverwaltungsgesellschaften führen wir die Portfoliomanagement-Administration durch und beraten bei der Fondsauflage. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern wie Kapitalverwaltungsgesellschaften, Haftungsdächern und Verwahrstellen bieten wir eine umfassende Betreuung und administrative Unterstützung.

TECHNISCHE ÜBERLEGENHEIT UND MARKTKENNTNIS: IHR WETTBEWERBSVORTEIL

Was uns von anderen unterscheidet, sind unsere technische Überlegenheit und unser tiefes Marktverständnis. Mit einem Ohr am Markt und der Fähigkeit, technologische Entwicklungen schnell zu adaptieren, bieten wir unseren Kunden stets die beste Ausführung. Die hauseigenen Kapitalmarktexperten wie Tim Oechsner liefern fundierte Analysen und sind jederzeit greifbar, was unseren Kunden einen klaren Vorteil verschafft.

Die Steubing AG ist auch Sparringspartner für Fondsinitiatoren jeglicher Größe. Durch unsere transparente und innovative Herangehensweise unterstützen wir Kunden dabei, ihre Handelsstrategien effizient und erfolgreich umzusetzen. Dies hat uns zu einem vertrauensvollen Partner für viele institutionelle Kunden gemacht, die auf unsere Expertise und individuelle Betreuung setzen.

IHR VERLÄSSLICHER PARTNER IM WERTPAPIERHANDEL

Mit der Kombination aus technologischer Exzellenz, maßgeschneiderten Lösungen und tiefgehendem Marktverständnis bietet die Steubing AG einen unvergleichlichen Mehrwert. Als reines Wertpapierhandelshaus und Spezialist in der Branche stehen wir für Transparenz, Innovation und langfristige Kundenbeziehungen. Vertrauen Sie auf die Steubing AG, um in der dynamischen Welt des Wertpapierhandels stets einen Schritt voraus zu sein.

STEUBING AG