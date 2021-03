Lloyd Fonds AG: Goldener Bulle für zwei Publikumsfonds

Mit den €uro-FundAwards zeichnet der Finanzen Verlag die besten Fonds des Jahres aus. Prämiert werden jeweils die drei renditestärksten Fonds über ein, drei, fünf, zehn und 20 Jahre in 88 Kategorien. In die Auswertung wurden ausschließlich zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Publikumsfonds einbezogen. Zudem kamen nur Fonds mit mindestens 20 Mio. EUR Anlagevolumen in die Wertung.

Der Lloyd Fonds – European Hidden Champions ist im 1-Jahresvergleich der Gewinner in der Kategorie „Europa Nebenwerte“. Im Jahr 2020 erzielte der Fonds eine Performance von gut 71 Prozent (R-Tranche). Der von Dr. Maximilian Thaler gemanagte Aktienfonds, der für diese Strategie seit 2015 einen erfolgreichen Track-Record aufweist, investiert gezielt in wachstums- und innovationsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einem regionalen Schwerpunkt auf die deutschsprachigen Länder sowie Skandinavien.

Der Lloyd Fonds – ASSETS Defensive Opportunities erzielte den zweiten Platz in der Kategorie „Corporates Kurzläufer Euro“ im 5-Jahresvergleich. Der von Thomas Lange seit bald zehn Jahren erfolgreich gemanagte geldmarktorientierte Rentenfonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten.

Dazu Michael Schmidt, CFA, Chief Investment Officer (CIO) der Lloyd Fonds AG: “Es freut mich sehr, dass wir gleich zwei der begehrten Goldenen Bullen gewonnen haben. Sie sind eine schöne Bestätigung des aktiven Managementansatzes unserer langjährig erfolgreichen Fondsmanager. Mit klarer Fokussierung setzen sie ihre Stärken für den Mehrwert unserer Anleger ein.”

Einzelheiten zu den Fonds und der Performance unter https://www.lloydfonds.de/loesungen

(Lloyd Fonds AG)