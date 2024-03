LGIM: Premium-Partnerschaft mit ING Deutschland

Im Rahmen der Kooperation können Kunden der Direktbank seit 1. Januar derzeit Sparpläne auf 27 ETFs aus der Produktpalette von LGIM ab einem Euro kostenlosaufsetzen.

Kunden haben die Wahl zwischen globalen Aktien ETFs, Themen-ETFs mit Fokus auf disruptiven Technologien,

regionalen Anleihe- und Aktien-ETFs, Rohstoff-ETFs sowie Qualitäts-Dividenden-ETFs. Darunter sind viele

populäre Strategien wie der L&G Artificial Intelligence UCITS ETF, der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF oderder L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc1.

Zum ING Deutschland-Sparplan-Angebot zählt auch der im Juni 2023 aufgelegte L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF, den LGIM zusammen mit dem bekannten ETF-Experten Dr. Gerd Kommer entwickelt hat und der nach weniger als neun Monaten ein verwaltetes Vermögen von 170 Millionen Euro aufweist2. Dieser ETF, der durch sein „All-Cap-All-Market-Prinzip“ als breit diversifizierte Basisaktienanlage genutzt werden kann, ist bereits nach dem ersten Monat der Kooperation einer der beliebtesten ETFs von ING Deutschland’s Kunden.

LGIM und ING Deutschland planen, die Anzahl der zur Auswahl stehenden ETFs schrittweise zu erhöhen. Die

Partnerschaft ist zunächst auf drei Jahre ausgelegt. Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale Distribution, Northern Europe bei LGIM, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit der ING Deutschland, dem größten Online-Broker in Deutschland, zusammenzuarbeiten. Als einer von fünf Partnern wollen wir unser vielfältiges ETF-Angebot für eine breite Gruppe an Anlegern noch leichter zugänglichmachen.“

„Mit LGIM haben wir einen

strategischen Partner gewonnen, der unseren Kunden mit seiner breiten Palette an ETFs die Gelegenheit bietet,

mit einem Basisinvestment oder einer Beimischung ihre Portfolien zu optimieren“, sagt Ronny Förster, Chapter Lead Product Strategy bei ING Deutschland.

LGIM zielt mit Online-Broker-Partnerschaften auf die steigende Nachfrage nach ETF-Sparplänen für den

Vermögensaufbau ab. Bereits vor fast drei Jahren ist LGIM Partnerschaften mit S-Broker und 1822direkt

eingegangen, weitere sind in Planung. Partnerschaften wie diese sowie Produktpartnerschaften wie die mit Gerd

Kommer sind ein wichtiger Aspekt von LGIMs europäischer Wachstumsstrategie und haben dazu beigetragen,

LGIMs Markenbekanntheit am deutschen Markt zu steigern.

