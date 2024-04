LGIM erweitert seine ETF-Palette

Legal & General Investment Management (LGIM) hat mit der Auflegung des L&G Energy

Transition Commodities UCITS ETF seine ETF-Palette erweitert. Der Fonds zielt darauf ab, über Rohstoff-Futures ein Engagement in den drei tragenden Säulen der Energiewende zu bieten und deren zukünftiges Wachstumspotenzial zu nutzen.

Der LGIM-Fonds ist der erste seiner Art am Markt. Anlegern bietet sich dadurch ein liquides und diversifiziertes Engagement in mehreren Rohstoffen, die für die Energiewende von zentraler Bedeutung sind. Der ETF ermöglicht den Zugang zu drei unterschiedlichen Rohstoffgruppen, bei denen sich die Nachfrage dynamisch entwickelt: Übergangsmetalle, die für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von sauberer Energie benötigtwerden; CO2-ärmere Übergangsenergiequellen wie Erdgas und Ethanol, die zur Überwindung von Nachfragespitzen und zur Bewältigung der Herausforderungen in den besonders energieintensiven Sektoren beitragen können, in denen die Senkung des CO2-Ausstoßes besonders schwierig ist; CO2-Zertifikate, die die Kosten für umweltschädliche Aktivitäten erhöhen und Anreize für die Umstellung auf CO2-arme und CO2-freie Aktivitäten schaffen

Der L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF bietet Diversifizierungs- und Hedging-Möglichkeiten.

Mehr als 50 Prozent seiner Investments sind typischerweise nicht in traditionellen Rohstoffportfolios zu finden und viele davon werden Anlegern zum ersten Mal zugänglich gemacht2. Der ETF bietet auf diversifizierte und liquide Weise Zugang zu 18 liquiden Rohstoffen, einschließlich einer Allokation in den CO2-Märkten.

Der Fonds unterstreicht die strategische Absicht von LGIM, zu diversifizieren, und baut auf LGIMs breiteremAngebot an Rohstoff-ETFs auf – darunter der L&G All Commodities UCITS ETF, der L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF und der L&G Enhanced Commodities UCITS ETF.

Die Erweiterung der Fonds-Palette von LGIM spiegelt die anhaltende Nachfrage nach Anlagelösungen mit geringer Korrelation zu anderen Anlageklassen wider, die es den Kunden ermöglichen, potenzielle Wachstumschancen in der gesamten Realwirtschaft zu nutzen. Die Auflegung ergänzt auch die thematischen ETFs von LGIM im Bereich Energie und Ressourcen, zu denen der L&G Clean Energy UCITS ETF, der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF und der L&G Hydrogen Economy UCITS ETF gehören – sie alle bieten Anlegern Zugang zum Wachstumspotenzial der Energiewende.

Aanand Venkatramanan, Head of ETFs, EMEA, bei LGIM: „Wir freuen uns sehr, diesen innovativen Rohstoff- ETF auf den Markt zu bringen. Er bietet ein wirklich einzigartiges Angebot, mit dem Anleger vom bedeutenden Wachstumspotenzial der Energiewende profitieren können, während er gleichzeitig das Inflationsrisiko mindert und ein unkorreliertes Engagement ermöglicht.“

Infos hier