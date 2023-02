Frau Ducat, es ist mir eine Freude, Sie hier in Frankfurt zu einem Interview begrüßen zu dürfen. Können Sie uns etwas über Ihren Werdegang verraten?

BETTINA DUCAT: Bevor ich vor zwei Jahren zu La Financière de L´Echquier (LFDE) kam, habe ich mehr als 14 Jahre bei Axa IM verbracht. Ich war dort zunächst für den Vertrieb in Frankreich zuständig und später als Mitglied der Geschäftsleitung auch für den weltweiten Vertrieb. Inhaltlich habe ich zusätzlich das Produktangebot und das Marketing weiterentwickelt.

Bevor ich zu Axa IM kam, war ich in der Strategieberatung tätig und davor wiederum im Marketing von L’Oréal. Der Wechsel zu LFDE war keine leichte Entscheidung, da ich mich bei Axa IM sehr wohl gefühlt habe. Mich hat aber letztlich die Herausforderung gereizt, für einen besonderen Vermögensverwalter als CEO zu arbeiten.

Was ist denn das Besondere für Sie an La Financière de l’Echiquier?

BETTINA DUCAT: LFDE wurde vor 31 Jahren von einem Unternehmer gegründet, der an sich und an sein Team hohe Qualitätsansprüche gestellt hat. Diese DNA ist im Unternehmen noch heute zu spüren. Was mir auch noch besonders gefiel, waren die ausgesprochen unternehmerische Einstellung und die Agilität, was genau den Unterschied zu Großkonzernen darstellt. In einer kleineren Gruppe kann man mehr wagen, agiler sein, Entscheidungen werden schneller getroffen und man hat flachere Hierarchien. Man findet auch richtigen Pioniergeist bei LFDE. Wir brennen darauf, neue Gebiete zu erschließen, etwas zu wagen, mutig zu sein und das auch zu zeigen. LFDE ist ein Haus mit einem besonderen unternehmerischen Spirit und sehr engagierten Menschen. Bemerkenswert ist auch der Fahrplan in Sachen ESG, einer der großen Kernkompetenzen des Hauses. Dazu kommen das philanthropische Engagement, die Aktienexpertise, die Kultur von Innovation und der Wagemut – das alles hat mich sehr beeindruckt.

Das ist sehr interessant und das ist auch der Eindruck, den wir von diesem Haus in Deutschland haben. Sie sagen, dass Sie eines der ersten Häuser waren, das sich dafür entschieden hat, diesen ESG-Weg zu gehen. Wenn Sie heute einen Vergleich mit anderen großen oder kleinen Häusern anstellen würden, die das gleiche Ziel verfolgen, was ist der Unterschied zwischen LFDE und den anderen Häusern?

BETTINA DUCAT: In Sachen ESG1 gehören wir zu den Vorreitern. Wir sind seit 1991 verantwortungsbewusster Investor, das können nur wenig andere Häuser von sich behaupten. Wir haben bereits in 2007 eine eigene Methodik entwickelt, die uns erlaubt, Unternehmen nach ESG-Kriterien und nicht nur nach finanziellen Aspekten auszuwählen.

Wir richten uns nicht nach Benchmarks aus. Wir haben Portfolios, die typischerweise 25 bis 30 Werte umfassen, wo unsere Konkurrenten mindestens das Doppelte haben. Wir sind selektiver und handeln aus tiefster Überzeugung.

Gleichzeitig haben wir sichergestellt, dass die großen Gewichte in unserem Portfolio eine Interessenausrichtung zwischen dem Management der Unternehmen, in die wir investieren, und unseren Anlegern darstellen. Aus diesem Interessenausgleich entstand unsere Methode, die sich heute vor allem auf die Unternehmensführung konzentriert. Die Governance macht bei uns ungefähr 60 Prozent des ESG-Ratings aus. Die Aufgabe unseres ESG-Teams ist es, dass es mit seinen Analysen immer auf dem neuesten Stand ist. Unsere Teams erhalten alle notwendigen Schulungen, die von sehr hoher Qualität sind, was uns ebenfalls von anderen Häusern unterscheidet. Nach 2007 haben wir Schritt für Schritt unsere gesamte Produktpalette auf eine verstärkte Verankerung der ESG-Kriterien umgestellt.

Damit haben Sie schon einmal ein großes Alleinstellungsmerkmal. Sie haben aber in Sachen Fonds noch einiges mehr im Köcher.

BETTINA DUCAT: Richtig. Wir haben einen der ersten Impact-Fonds aufgelegt, der sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung orientiert. Wir haben im Jahr 2011 einen Fonds aufgelegt, der sich an Novetic orientierte, dem besten Label, das es damals gab. Heute bieten wir vier Impact-Fonds, was uns in Frankreich zum Marktführer bei Impact-Fonds macht.

Zusätzlich finanzieren wir Projekte, etwa im Musée national d’Histoire naturelle in Paris, zum Thema Biodiversität, was uns Zugang zu Wissenschaftlern und Experten verschafft, die uns erlauben, unsere Expertise weiter zu vertiefen.

Frau Ducat, LFDE hat sich nun auch im Ausland niedergelassen, seit sechs Jahren sind Sie in Deutschland. Was ist zunächst das Ziel? Warum im Ausland und warum in Deutschland? Wohin soll die Reise gehen?

BETTINA DUCAT: Ich glaube, dass LFDE reif ist, sich im Ausland langfristig zu etablieren. Wir haben für den europäischen Markt ein vollständiges Angebot, was globale Aktienfonds und Themenfonds beinhaltet. Mit unserem Themenfonds Échiquier Space2, der sich mit der Weltraumwirtschaft auseinandersetzt, sind wir sogar absolute Vorreiter auf diesem Gebiet. Seit zwölf Jahren bieten wir auch eine fundierte Expertise in globalen Aktien.

Wir sind jetzt in Deutschland, Belgien, Spanien, Italien und der Schweiz vertreten. Vor allem in Deutschland haben wir in den letzten dreieinhalb Jahren unsere Aktivitäten verstärkt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 2019 hatten wir weniger als 100 Millionen Euro im Umlauf, heute sind wir beim Fünffachen dieser Zahl. In Frankreich sind wir übrigens einer der Marktführer bei institutionellen Kunden, Banken und IFAs.

Wenn ein Investor sich entscheidet, sein Geld in Ihr Haus zu investieren, welchen Vorteil wird er gegenüber anderen Häuser haben?

BETTINA DUCAT: Bei LFDE steht der Kunde im Mittelpunkt, wir handeln ausschließlich im Interesse unserer Kunden. Wir haben einen schnellen und extrem hochwertigen Kundenservice, der uns erlaubt, nah an unseren Kunden zu sein. Wir reagieren außerordentlich schnell, wenn es Fragen gibt oder wenn bestimmte Dinge gelöst werden müssen. Unsere Fondsmanager selbst sind auch für die Kunden da. Bei uns gibt es keine Produktspezialisten, denn unsere Vertriebsmitarbeiter nehmen diese Rolle zusammen mit den Fondsmanagern ein.

Dazu stellen wir umfangreiche Informationen und Inhalte für die Investoren zur Verfügung. Wir bieten zudem Podcasts, Webinare, Videos und physische Präsenz an.

Der Mix aus einer spannenden und nachhaltigen Produktpalette, hoher Anpassungsfähigkeit, schnellem Handeln und einer engen Betreuung und Bindung zu unseren Kunden zeichnet uns aus.

Besten Dank für das Interview,

Frau Ducat.