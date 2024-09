LBBW AM: Neuer Biodiversitäts-Fonds

Der LBBW Biodiversität investiert in globale Aktien und setzt zur Lenkung des Portfolios nicht primär auf Ausschlüsse, sondern auf die Steuerung nach einem Biodiversitätsfaktor. Dieser beruht auf einer Kombination aus Temperaturzielen und den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, den sogenannten Sustainable Development Goals – kurz SDGs. Mit diesem Ansatz ist der LBBW Biodiversität auch weltweit der erste Fonds, der das Thema Biodiversität auf diese Weise im Portfolio widerspiegelt.

Das Konzept des LBBW Biodiversität orientiert sich an einer Methodik, die auf der 15. Weltbiodiversitätskonferenz (CBD COP15) der Vereinten Nationen im Jahr 2022 in Montreal unter dem Namen Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework etabliert wurde. Ein wesentliches Kernelement dieser Methodik sind die Sustainable Development Goals. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen.

Der Fonds zielt entsprechend darauf ab, weltweit in Unternehmen zu investieren, welche die Biodiversität fördern. „Die Biodiversitätskrise zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit“, betont Dr. Heiko Bailer, Portfoliomanager des LBBW Biodiversität. „Denn ohne eine ausgewogene Biodiversität ist eine funktionierende Weltwirtschaft langfristig nicht denkbar.” Laut dem Weltwirtschaftsforum (WEF) sei mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsprodukts vom Naturkapital abhängig, während gleichzeitig fünf von zehn identifizierten globalen Risiken mit dem Rückgang der Biodiversität zusammenhingen.

Zu den Hauptursachen des Biodiversitätsverlustes gehören die Übernutzung von See und Land, der fortschreitende Klimawandel sowie die Verschmutzung der Umwelt. Der LBBW Biodiversität setzt genau an diesen Stellen an. Bereits jetzt gibt es nach Angaben des WEF eine Finanzierungslücke von bis zu 967 Milliarden US-Dollar pro Jahr zur Bekämpfung der Biodiversitätskrise. Für Anleger ergeben sich damit interessante, nachhaltige Investmentchancen.

„Mit dem LBBW Biodiversität führen wir unseren Ansatz des nachhaltigen Investierens konsequent fort“, sagt Heiko Bailer. „Wir stellen eine steigende Nachfrage gerade von institutionellen Investoren nach Anlagelösungen im Bereich Biodiversität fest. Gleichzeitig ist das Angebot an Biodiversitäts-Fonds in Deutschland praktisch noch nicht vorhanden und international gering. Deshalb ist die Zeit reif für den LBBW Biodiversität, der weltweit in Aktien investiert, die mit dem Thema in Zusammenhang stehen.“

Der LBBW Biodiversität verwendet einen systematischen Prozess zur Titelselektion, welcher den Biodiversitätsfaktor fortwährend erhöht – bei gleichzeitiger Minimierung diverser Risikofaktoren und der Absicht, die Renditen der MSCI World Benchmark zu übertreffen.

Infos hier