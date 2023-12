Lazard und Elaia Partners verhandeln

Lazard, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der aktiven Vermögensverwaltung, und Elaia Partners, eine etablierte europäische Risikokapitalgesellschaft, gaben heute die Aufnahme exklusiver Verhandlungen über die Bildung einer strategischen Partnerschaft und die Gründung einer privaten Investitionsplattform bekannt. Die neue gemeinsame Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Paris wird zusammen mit Lazard und Elaia Partners darauf abzielen, den Kapitalbedarf zukünftiger französischer und europäischer Technologie- und Deep-Tech-Führer zu decken. Mit dieser neuen Einheit wären die Unternehmen in der Lage, die Technologiefirmen in allen Phasen ihrer Entwicklung zu unterstützen: von der Seed- oder Frühphase bis hin zur Börsennotierung und dem Fortbestehen auf den Finanzmärkten.

Xavier Lazarus, Mitbegründer und geschäftsführender Partner von Elaia Partners, soll das neue Gemeinschaftsunternehmen leiten zusammen mit einem neu eingestellten Investmentteam. Das Team plant bereits 2024 den ersten auf Europa ausgerichteten Fonds aufzulegen.

Lazard und Elaia Partners haben beide einen Fokus auf Investmentexzellenz und Performance. Ebenso haben sie einen gemeinsamen Rechercheansatz, der auf einem tiefgreifenden fundamentalen Verständnis der Unternehmen beruht.

Die neue strategische Partnerschaft würde es Lazard ermöglichen, die wachsende Nachfrage seiner institutionellen und privaten Vermögensverwaltungskunden nach Private Assets zu befriedigen. Außerdem erweitert die Partnerschaft die Produktpalette von Lazard und profitiert gleichzeitig von der Expertise und der Erfolgsbilanz von Elaia Partners.

Des Weiteren würde die Partnerschaft eine natürliche Erweiterung des Wachstumsplans von Elaia Partners darstellen, um spätere Entwicklungsphasen abzudecken und gleichzeitig von Lazards weltweitem Vertriebsnetz zu profitieren. Sie soll die Präsenz von Elaia Partners während des gesamten Entwicklungszyklus von Technologieunternehmen stärken. Durch die neue Initiative setzt Elaia Partners gleichzeitig seine derzeitige Investitionsstrategie in den Bereichen B2B-Technologie und Deep Tech fort.

„Wir freuen uns über die Gelegenheit, mit Elaia Partners zusammenzuarbeiten. Elaia Partners verfügt über eine einzigartige Expertise und eine herausragende Erfolgsbilanz bei der Auswahl und Unterstützung von europäischen Technologie- und Deep Tech-Unternehmern“, sagt Evan Russo, CEO von Lazard Asset Management. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser Angebot an Investments zu erweitern und unseren Kunden Zugang zu einzigartigen privaten Anlagemöglichkeiten im Technologiebereich zu bieten.“

„In den letzten zehn Jahren haben Frankreich und Europa ihr technologisches und hochtechnologisches unternehmerisches Ökosystem entwickelt, und wir haben bereits gesehen, wie aus unseren europäischen Technologiezentren weltweit führende Unternehmen hervorgingen. Jetzt ist es an der Zeit, dass auch auf der Finanzierungsebene Champions entstehen“, sagt Xavier Lazarus, Mitbegründer und Managing Partner von Elaia Partners. „Durch die Nutzung der starken Marke und des weltweiten Rufs von Lazard sowie der langjährigen Erfahrung des Unternehmens in der Vermögensverwaltung stellt diese Partnerschaft einen enormen Wachstumsbeschleuniger für Elaia dar. Unsere gemeinsame DNA und unsere komplementären Stärken würden es uns ermöglichen, unseren Investoren und Unternehmern ein hochwertiges Angebot zu unterbreiten.“

Die Transaktionen zur Gründung der neuen Plattform unterliegen der vorherigen Unterrichtung und Anhörung der zuständigen Arbeitnehmervertretungen, dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden. Sie werden voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen. Zudem führen Lazard und Elaia weitere Gespräche über andere Möglichkeiten, die bestehende Partnerschaft auszubauen.