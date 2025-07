Lazard AM legt Global Bond Fund auf

Der Lazard Global Bond Fund wird von einem erfahrenen Team unter der Leitung von Michael Weidner in Frankfurt und Dr. Benjamin Dietrich in New York verwaltet. Er zielt darauf ab, geopolitische Unsicherheiten und makroökonomische Veränderungen durch eine diversifizierte Long-Only-Strategie für globale Anleihen zu bewältigen. Ziel des Fonds ist, attraktive Zinsstrukturkurven sowie Chancen auf Einzeltitelebene weltweit zu nutzen, um in einer Vielzahl von Marktumfeldern überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Der Lazard Global Bond Fund wurde gemäß SFDR als Artikel 8 eingestuft. Er investiert flexibel in die gesamte Bandbreite des globalen Rentenmarkts: von Staats- und Unternehmensanleihen über supranationale Emissionen bis hin zu inflationsindexierten und hochverzinslichen Anleihen, in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten. Unter Verwendung eines fundamentalen und disziplinierten Anlageprozesses kombiniert das Team sechs Renditequellen: Länderallokation, Laufzeitmanagement, Sektor- und Wertpapierauswahl, Positionierung in der Zinsstrukturkurve und Währungsmanagement.

„Unser Ziel ist es, Anlegern in den Fonds Zugang zu stabilen, global diversifizierten Renditen zu bieten und gleichzeitig die Volatilität unter Kontrolle zu halten“, sagt Michael Weidner, Co-Head of Global Fixed Income bei Lazard Asset Management. „Mit etwa 100 bis 150 Positionen, striktem Risikomanagement und einer aktiven Steuerung der Duration über verschiedene Zinskurven hinweg wollen wir ein Fondsportfolio aufbauen, das sich durch asymmetrische Risiko-Rendite-Profile auszeichnet.“

Auch das aktive Währungsmanagement spielt eine wichtige Rolle in der Strategie des Fonds. Während der Großteil des Währungsrisikos des Fonds in US-Dollar abgesichert ist, kann der Fonds bestimmte offene Währungsrisiken aktiv verwalten, um zusätzliches Alpha zu generieren.

„In einer multipolaren Welt kann Währungsmanagement nicht nur Absicherung, sondern auch gezielte Performancequelle sein“, sagt Benjamin Dietrich, Co-Head of Global Fixed Income bei Lazard Asset Management.

Dieser UCITS-Fonds wird zunächst für Anleger in den folgenden Ländern verfügbar sein: Irland, Großbritannien, Deutschland und Österreich.

